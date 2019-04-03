3 апреля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Фонд финансовой поддержки предпринимателей планирует развивать субконтрактацию. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор фонда Петр Арушаньянц, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы уже давно работаем как центр субконтрактации, т.е. центр, который оказывает содействие в кооперации субъектов предпринимательства. Сейчас мы вышли на новое направление - прорабатывается решение (скорее всего, оно будет принято в этом году) о создании единой промышленной сети кооперации и субконтрактации на территории Евразийского экономического союза. Если решение состоится, мы будем участвовать в данной сети в качестве национального оператора белорусской части", - рассказал Петр Арушаньянц.

Говоря в целом о деятельности фонда, он отметил, что с прошлого года он начал работать в качестве базового центра поддержки предпринимательства. "Кроме того, более 20 лет мы занимаемся таким направлением, как финансирование в виде займа и лизинга по льготным ставкам для малого бизнеса. В прошлом году мы поддержали таким образом проекты на общую сумму около Br4 млн", - добавил гендиректор фонда.

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей осуществляет свою деятельность на протяжении 25 лет, оказывая государственную финансовую поддержку субъектам малого предпринимательства за счет средств, предусмотренных в различных госпрограммах.

Финансовая поддержка субъектам предпринимательства предоставляется в форме займа на срок до 5 лет и финансовой аренды (лизинга) сроком от 1 года до 5 лет. Услугами фонда могут воспользоваться субъекты малого предпринимательства: индивидуальные предприниматели, микроорганизации (до 15 человек) и малые организации (от 16 до 100 человек).-0-