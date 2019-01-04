Фонд поддержки предпринимателей проводит конкурс инвестпроектов малого бизнеса

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей проводит конкурс инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства для оказания господдержки, сообщили БЕЛТА в Министерстве экономики.

Виды государственной финансовой поддержки - заем (предоставление денежных средств на возвратной возмездной основе) и лизинг имущества (предоставление имущества на условиях финансовой аренды).

Малый бизнес сможет рассчитывать на финансовую поддержку при реализации проектов по созданию производства товаров, реализации экспортно ориентированной, импортозамещающей продукции, внедрению новых технологий, а также проектов по производству продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение.

Размер господдержки - до Br204 тыс. в виде займа. Такая же сумма предусмотрена при предоставлении имущества на условиях финансовой аренды (лизинга). Общая сумма финансовой поддержки одному субъекту не может превышать Br255 тыс.

Срок приема заявок - по 15 января.-0-