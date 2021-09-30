Формирование общего биржевого рынка товаров начали прорабатывать в ЕАЭС

30 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе начали прорабатывать вопрос формирования общего биржевого рынка товаров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Обзор по данной теме был представлен на первом заседании рабочей группы по формированию общего биржевого рынка товаров ЕАЭС, которое прошло в штаб-квартире ЕЭК 29 сентября. Как отметил член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, формирование общего биржевого товарного рынка союза предусмотрено стратегией развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

"Перед нами четыре задачи. Во-первых, выработать подходы к формированию общего биржевого рынка товаров ЕАЭС, в том числе рынка производных финансовых инструментов, базисным активом которых является товар. Во-вторых, сформировать биржевые и внебиржевые индикаторы цен. В-третьих, определить перечень товаров, которые целесообразно реализовать на биржевых торгах ЕАЭС. И, наконец, разработать программу развития биржевой торговли товарами, которая должна быть утверждена до 31 декабря 2024 года", - сказал Сергей Глазьев.

Как показал анализ национального законодательства и деятельности товарных бирж государств ЕАЭС, во всех странах создана необходимая нормативная база и функционируют биржи, которые торгуют товарами. "Анализ выявил отличия в законодательстве государств ЕАЭС по биржевой торговле товарами и различный уровень ее развития в странах союза", - констатировал директор департамента макроэкономической политики ЕЭК Аскар Джаппаркулов.

Так, существенно отличается перечень товаров, торгуемых на биржах. "В Армении торгуются драгоценные металлы, ювелирные изделия, оборудование, станки, - отметили в ЕЭК. - В Беларуси - металлопродукция, лесопродукция, сельскохозяйственная продукция, уголь, цемент, средства защиты растений, промышленные и потребительские товары. В Казахстане - бензин, битум, сжиженный газ для бытовых нужд, уголь, цемент, зерно, сахар, металлопрокат, промышленные и потребительские товары. В Кыргызской Республике - сахар, в России - нефть, газ, нефтепродукты, зерно, сахар, удобрения, лесоматериалы, золото, серебро. Из стран союза только Россия рассчитывает биржевые и внебиржевые индексы на основные биржевые товары. Рынок производных финансовых инструментов, базисным активом которых является товар, также развивается пока только в России. При этом Казахстан - единственная страна ЕАЭС, где к биржевым товарам относятся квоты на выбросы парниковых газов СО2 и углеродные единицы внутреннего сокращения выбросов, а также осуществляется реальная биржевая торговля этими товарами".

Участники заседания - представители бирж, производителей биржевых товаров и регулирующих органов государств ЕАЭС - высказали свои предложения о формировании общего биржевого рынка товаров. Обобщенные материалы планируется представить на следующем заседании рабочей группы.-0-