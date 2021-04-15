Формирование общего биржевого рынка товаров обсуждают в ЕАЭС

15 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Рабочую группу по вопросам формирования общего биржевого рынка товаров предложено создать в Евразийском экономическом союзе. С такой инициативой выступили представители товарных бирж стран ЕАЭС на совещании по формированию общего биржевого рынка товаров ЕАЭС, которое провел член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года поставлена задача формирования общего биржевого рынка товаров, в том числе рынка производных финансовых инструментов, базисным активом которых является товар, - отметил Сергей Глазьев. - Страны ЕАЭС являются ведущими производителями нефти, газа, зерна, черных и цветных металлов и вполне созрели для лидирующей роли в сфере ценообразования по тем товарам, по которым доминируют на мировом рынке".

На совещании представители биржевого сообщества поделились опытом и практикой работы по развитию биржевой торговли. Они отметили важность сотрудничества в рамках ЕАЭС по вопросам формирования организованного рынка товаров с прозрачным и объективным ценообразованием и предложили развивать биржевые и внебиржевые индикаторы цен, которые в перспективе могут стать новыми мировыми ценовыми ориентирами в торговле биржевыми товарами.

В совещании приняли участие руководители и представители антимонопольных ведомств, товарных бирж, производители биржевых товаров государств - членов ЕАЭС, представители Ассоциации бирж СНГ, а также товарно-сырьевой биржи Узбекистана, являющегося наблюдателем при ЕАЭС.-0-