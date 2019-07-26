Формирование общих рынков энергоресурсов ЕАЭС обсудят на форуме "Евразийская неделя"

26 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Формирование общих рынков энергетических ресурсов Евразийского экономического союза будет обсуждаться на IV Международном выставочном форуме "Евразийская неделя", который пройдет в столице Кыргызстана Бишкеке с 25 по 27 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

25 сентября на форуме под председательством члена Коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК состоится круглый стол "Общие рынки энергетических ресурсов ЕАЭС: фактор повышения энергобезопасности и новые возможности для бизнеса". "Формирование общего электроэнергетического рынка ЕАЭС является одним из важных факторов развития интеграционных процессов на евразийском экономическом пространстве, - подчеркивает Эмиль Кайкиев. - Хочу отметить, что создание рынка направлено, прежде всего, на переход к рыночным, в том числе биржевым, механизмам ценообразования, а также обеспечение добросовестной конкуренции".

На круглом столе его участники обсудят создание общих рынков энергетических ресурсов (электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов), состояние и перспективы топливно-энергетических комплексов ЕАЭС в области энергобезопасности и энергоэффективности, а также значение бизнеса в создании общих рынков энергоресурсов союза. "Интересен будет также взгляд представителей других энергетических организаций на протекающие интеграционные процессы в этой сфере и их видение дальнейшего сотрудничества", - считает министр ЕЭК.

К участию в круглом столе приглашены заместитель министра энергетики Беларуси Вадим Закревский, заместитель председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана Аймамат Кадырбаев, начальник управления энергетики Министерства территориального управления и инфраструктуры Армении Гайк Бадалян и другие.

В ЕЭК напомнили, что в мае на заседании Высшего Евразийского экономического совета главы государств подписали международный договор о формировании общего электроэнергетического рынка ЕАЭС. Документ определил правовые основы формирования, функционирования и развития рынка, органы и организации, которые осуществляют управление и обеспечение функционирования общего электроэнергетического рынка союза, его участников и инфраструктурные организации, а также способы торговли электроэнергией.

"Создание рынков энергетических ресурсов союза позволит бизнесу свободно выбирать поставщиков энергоресурсов, что положительно скажется на себестоимости производимой продукции. Кроме того, формирование общих рынков энергоресурсов позволит повысить энергобезопасность государств ЕАЭС, а также будет способствовать формированию прозрачных цен на электроэнергию и углеводороды в целях устойчивого развития экономик стран евразийской "пятерки", - добавили в ЕЭК.

Форум "Евразийская неделя - 2019" пройдет в нынешнем году под девизом "ЕАЭС: Консолидация. Развитие. Сила". Его повестка ориентирована на обсуждение итогов пятилетия Договора о ЕАЭС и обозначение новых векторов интеграции, на развитие сотрудничества с восточными зарубежными партнерами и создание экспортных возможностей, а также выработку мер по снижению уязвимости от мировой экономической турбулентности. Программа форума предполагает организацию более 20 площадок.

Результаты форумов прошлых лет показали, что он зарекомендовал себя как основное деловое мероприятие и площадка свободного обмена мнениями для представителей бизнес-сообщества, государственных структур и экспертного сообщества ЕАЭС и третьих стран.-0-