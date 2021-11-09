Форум "Беларусь-Хоккайдо" состоялся в японском городе Хакодате

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум "Беларусь - Хоккайдо" состоялся 9 ноября в японском городе Хакодате. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Японии.
Мероприятие прошло при поддержке белорусского загранучреждения, Островецкого и Мстиславского райисполкомов, Национального агентства инвестиций и приватизации, Белорусской торгово-промышленной палаты, а также администрации префектуры Хоккайдо, городских властей Хакодате и Ноборибецу, региональных ТПП и общественных организаций.
В приветственном слове к участникам форума Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Японии Руслан Есин отметил почти двухсотлетнюю связь Беларуси с префектурой Хоккайдо, а также позитивное взаимодействие между белорусской и японской федерациями биатлона, городами Островец и Хакодате, Мстиславлем и Ноборибецу.
В своем обращении губернатор префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки выразил надежду, что проведение форума будет способствовать дальнейшему развитию дружественного диалога между Республикой Беларусь и Хоккайдо.
Японские бизнесмены с интересом ознакомились с презентацией Островецкого района, коммерческими и инвестиционными предложениями в сферах деревообработки, продуктов питания, легкой, а также ювелирной промышленности, видеообращением НАИП и информацией о БелТПП.
На мероприятии была организована экспозиция белорусских производителей алкоголя, текстильных и льняных изделий.
Накануне форума состоялись встречи с мэром города Хакодате Тосики Кудо и депутатом Палаты представителей парламента Японии Осакой Сэйджи.-0-