Форум белорусско-китайского сотрудничества состоялся в Сиане

27 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Форум белорусско-китайского сотрудничества состоялся 27 марта в городе Сиань провинции Шэньси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в КНР.

Мероприятие прошло во время визита в данный китайский регион белорусской делегации во главе с заместителем главы Администрации Президента Николаем Снопковым, который выступил на форуме с приветствием. Кроме того, выступили вице-губернатор провинции Шэньси Чжао Ган, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый. Всего во встрече приняли участие около 150 представителей официальных и деловых кругов провинции Шэньси.

На форуме был презентован экономический и инвестиционный потенциал страны, а также Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". С китайской стороны состоялась презентация экологической зоны Чаньба, в которой размещены международный торгово-выставочный центр с белорусскими товарами и свободная торговая зона.

На полях форума было подписано соглашение о намерениях сотрудничества между администрациями зоны Чаньба и Китайско-белорусским индустриальным парком. Форум был организован посольством Беларуси в Китае, департаментом коммерции провинции Шэньси при участии компании Huahe International и СЗАО "Компания по развитию индустриального парка".

Кроме того, белорусская делегация встретилась с руководителями департамента коммерции провинции Шэньси и сианьской академии CASC, других заинтересованных компаний. Стороны рассмотрели вопросы создания субпарка провинции Шэньси в "Великом камне".-0-