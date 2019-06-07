Форум "Добрососедство-2019" наполнит отношения Беларуси и Польши новым содержанием - Улахович

7 июня, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. XXII Белорусско-польский экономический форум "Добрососедство-2019" позволит странам наполнить двусторонние отношения новым содержанием. Такое мнение высказал сегодня на полях форума председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель БелТПП отметил, что в международной практике не так много экономических мероприятий, которые имеют такую многолетнюю конструктивную и поступательную историю, как форум "Добрососедство". "Инициатива, рожденная на уровне бизнеса приграничных районов двух стран еще в 1995 году, стала масштабным экономическим форумом, на который в этом году зарегистрировалось и прибыло более 440 белорусских бизнесменов со всех регионов страны и свыше 140 польских гостей. Они представляют все сферы экономики, - сказал Владимир Улахович. - То, что сегодня в работе форума приняли участие руководители верхних палат парламента стран, - это импульс для того, чтобы наши двусторонние отношения, в частности торгово-экономические, наполнились новым содержанием, вышли на значительно более высокие показатели, расширили сферы взаимодействия".

Форум прежде всего является важной площадкой для бизнеса. Однако уже и высокие гости используют ее для встреч, проведения рабочих групп, межправкомиссий.

На нынешнем форуме расширен круг обсуждаемых тем. Например, появилась секция по межрегиональному сотрудничеству. Еще одна новая тема - IT-технологии. "И Беларусь, и Польша имеют свой положительный опыт. Польша - это №1 в Европейском союзе по реализации стартапов. Всем известны и достижения Беларуси в IT-сфере", - сказал Владимир Улахович. На площадке форума стали встречаться ученые. "Так что это новый формат, новый подход, и мы вправе ожидать серьезных результатов", - подчеркнул руководитель БелТПП.

По итогам прошлого года можно констатировать своего рода прорыв по товарообороту - $2,5 млрд. "Самое главное - у нас позитивный торговый баланс, - подчеркнул Владимир Улахович. - Мы поставили в Польшу продукции на $1,344 млрд. У нас 495 товарных позиций в экспорте на польский рынок".

Стороны заинтересованы в том, чтобы наращивать объемы взаимной торговли. Об этом неоднократно говорили сегодня участники форума. Что же касается задачи по преодолению рубежа в $3 млрд, то, по словам главы БелТПП, партнеры будут стараться выполнить ее уже в этом году.-0-