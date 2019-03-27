Форум ЕБРР по торговому финансированию пройдет в Минске 28-29 марта

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированную конференцию по торговому финансированию 28-29 марта проведут в Минске Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Беларусбанк и Банк БелВЭБ, сообщили БЕЛТА в ЕБРР.

"Во время конференции ключевые субъекты в области торгового финансирования, в том числе банки, экспортеры и импортеры из различных стран, получат четкое представление о региональной деловой среде и современных тенденциях в международной торговле. Это позволит им комплексно планировать свою будущую деятельность как в Беларуси, так и в регионе", - отметили в ЕБРР.

В организации конференции ведущую роль играет опыт реализации программы содействия развитию торговли ЕБРР в сотрудничестве с Международной торговой палатой. Данная программа способствует развитию международной торговли. ЕБРР предоставляет гарантии международным подтверждающим банкам, принимая на себя политические и коммерческие платежные риски по заключаемым в странах операций ЕБРР внешнеторговым сделкам. В 2018 году по этой программе ЕБРР оказал поддержку 1 740 экспортно-импортных операций с общим оборотом почти 1,9 млрд евро.-0-