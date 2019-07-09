Форум "Евразийская неделя-2019" пройдет в сентябре в Кыргызстане

9 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Крупнейший на пространстве Евразийского экономического союза международный форум "Евразийская неделя-2019" пройдет в столице Кыргызстана Бишкеке с 25 по 27 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете мероприятия.

В нынешнем году форум пройдет под девизом "ЕАЭС: Консолидация. Развитие. Сила". "Его повестка ориентирована на обсуждение итогов пятилетия Договора о ЕАЭС и обозначение новых векторов интеграции, на развитие сотрудничества с восточными зарубежными партнерами и создание экспортных возможностей, а также выработку мер по снижению уязвимости от мировой экономической турбулентности", - отметила член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии, председатель организационного комитета форума Вероника Никишина.

Программа форума предполагает организацию более 20 площадок по трем блокам. Стратегический трек включает в себя ключевые и перспективные направления развития ЕАЭС. Партнерский трек представит возможность участникам обсудить практические вопросы для бизнеса по основным отраслям, имеющим особую актуальность для ЕАЭС. В рамках молодежного трека пройдут Школа молодого лидера ЕАЭС, сессия-презентация вузов ЕАЭС, а также бизнес-игра и сессия по вопросам трудоустройства. Особое место на "Евразийской неделе-2019" займет выставка, которая будет посвящена сельскому хозяйству и пищевой промышленности.

К участию в форуме приглашены премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев, вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, вице-премьер Армении Мгер Григорян, первый вице-премьер Казахстана Аскар Мамин, вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков, первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, представители бизнеса и экспертного сообщества.

Международный выставочный форум "Евразийская неделя" проводится четвертый год подряд. Он зарекомендовал себя как основное деловое мероприятие и площадка свободного обмена мнениями для представителей бизнес-сообщества, государственных структур и экспертного сообщества ЕАЭС и третьих стран.-0-