Форум "Евразийская неделя" соберет в Бишкеке более 2 тыс. участников

24 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. IV Международный выставочный форум "Евразийская неделя - 2019" пройдет в Бишкеке 25-27 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"В четвертый раз представители органов власти, промышленники, предприниматели и активная молодежь Евразийского экономического союза встретятся на одной площадке для обсуждения вопросов экономической интеграции и бизнес-сотрудничества, - отметили в ЕЭК. - Форум соберет более 2 тыс. участников".

Мероприятие откроет премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев, а во время "Евразийской недели" выступят более 200 спикеров, в том числе председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, министры ЕЭК, представители органов власти и бизнеса стран ЕАЭС.

Программа форума включает 25 деловых и 5 специальных мероприятий. Все мероприятия разделены на три трека. Стратегический трек включает обсуждение ключевых и перспективных направлений развития ЕАЭС от вопросов интеграции союза в глобальный рынок, единого рынка энергоресурсов до совместных проектов агропромышленного комплекса.

Партнерский трек нацелен на практические вопросы для бизнеса по основным отраслям: состоится закупочная сессия, которая позволит ритейлерам найти новых поставщиков, а производителям продукции - точки сбыта. Биржа контактов в сфере горнодобывающей промышленности ЕАЭС соберет производителей и поставщиков отрасли. Финалисты международного конкурса инновационных проектов "Евразийские цифровые платформы" 2018 и 2019 годов презентуют потенциальным инвесторам возможности малого и среднего бизнеса в сфере IT.

Молодежный трек включает Школу молодого лидера ЕАЭС, сессию-презентацию вузов союза, а также бизнес-игру и дискуссию по вопросам трудоустройства.

На "Евразийской неделе - 2019" также состоится выставка, посвященная сельскому хозяйству и пищевой промышленности. Более 70 производителей презентуют свою продукцию. Среди них - Минский тракторный завод, "Кыргызцентрпродукт", "Дан Агро продукты", "Оазис Агро", "Риха", "Ассоциация Аю Холдинг", "Спартак", "Молодец".

Международный выставочный форум "Евразийская неделя" проводится по решению премьер-министров стран ЕАЭС поочередно в одном из государств союза.-0-