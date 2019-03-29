Форум "Евразийская неделя" в нынешнем году пройдет в Кыргызстане

29 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня на заседании в Москве распорядился провести выставочный форум "Евразийская неделя" с 25 по 27 сентября в столице Кыргызстана Бишкеке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Евразийская неделя" - ежегодный международный выставочный форум, крупное деловое мероприятие, которое страны Евразийского экономического союза и ЕЭК проводят с 2016 года по решению премьер-министров стран "пятерки".
"Это эффективная диалоговая площадка, где деловые и экспертные круги, органы власти государств союза и третьих стран обсуждают актуальные вопросы экономического развития в условиях глобальных вызовов и совместно вырабатывают стратегические решения", - подчеркнули в ЕЭК.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3889 BYN
|2.385 BYN
|2.39 BYN
|USD
|2.1285 BYN
|2.125 BYN
|2.129 BYN
|RUB
|3.2871 BYN
|3.281 BYN
|3.289 BYN