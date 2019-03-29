Форум "Евразийская неделя" в нынешнем году пройдет в Кыргызстане

29 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня на заседании в Москве распорядился провести выставочный форум "Евразийская неделя" с 25 по 27 сентября в столице Кыргызстана Бишкеке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Евразийская неделя" - ежегодный международный выставочный форум, крупное деловое мероприятие, которое страны Евразийского экономического союза и ЕЭК проводят с 2016 года по решению премьер-министров стран "пятерки".

"Это эффективная диалоговая площадка, где деловые и экспертные круги, органы власти государств союза и третьих стран обсуждают актуальные вопросы экономического развития в условиях глобальных вызовов и совместно вырабатывают стратегические решения", - подчеркнули в ЕЭК.-0-