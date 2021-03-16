Форум Международного союза электросвязи "Умные устойчивые города" проходит в Минске

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум Международного союза электросвязи (МСЭ) "Умные устойчивые города: организационные и технические аспекты развития" проходит 16-18 марта в Международном центре коммутаций РУП "Белтелеком", сообщает БЕЛТА.

В мероприятии принимают участие представители МСЭ, органов государственного управления, районных исполнительных комитетов, а также ведущих организаций науки и образования. Практический опыт и пути построения умного устойчивого города представят спикеры из России, Украины и Азербайджана, эксперты проектов Green Cities Project, ПРООН, специалисты ведущих отечественных компаний.

Умный устойчивый город - это инновационный город, использующий информационно-коммуникационные технологии и другие средства для повышения уровня жизни, эффективности деятельности и услуг в городах, а также конкурентоспособности, при обеспечении удовлетворения потребностей настоящего и будущих поколений в экономическом, социальном, природоохранном, культурном аспектах. "На настоящем этапе развития умных устойчивых городов наиболее обсуждаемыми и волнующими вопросами являются определение комплексных подходов к их построению, разработка концептуальных документов и способы оценки эффективности развития. Но в то же время с каждым годом появляется все больше технических решений", - отметили в Минсвязи.

В программе форума широкий спектр тематических докладов международных экспертов по таким направлениям, как организационные и технические аспекты развития умных устойчивых городов. Целями его проведения являются ознакомление специалистов Беларуси с новейшими мировыми достижениями в данной области, рассмотрение предложений стран - участниц МСЭ в регионе по унификации подходов по построению и развитию умных устойчивых городов, а также определение области и порядка взаимодействия государственных и коммерческих структур в совместной реализации таких решений.

Во время форума также состоится собрание региональной группы 20-й исследовательской комиссии МСЭ-Т для Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья.

Форум организован МСЭ совместно с ОАО "Гипросвязь" при поддержке Министерства связи и информатизации Беларуси.-0-