Форум Международного союза электросвязи "Умные устойчивые города" пройдет в Минске

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум Международного союза электросвязи (МСЭ) "Умные устойчивые города: организационные и технические аспекты развития" пройдет 16-18 марта в Международном центре коммутаций РУП "Белтелеком". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства связи и информатизации.

В мероприятии примут участие представители МСЭ, органов государственного управления, районных исполнительных комитетов, а также ведущих организаций науки и образования. Практический опыт и пути построения умного устойчивого города представят спикеры из России, Украины и Азербайджана, эксперты проектов Green Cities Project, ПРООН, специалисты ведущих отечественных компаний.

Умный устойчивый город - это инновационный город, использующий информационно-коммуникационные технологии и другие средства для повышения уровня жизни, эффективности деятельности и услуг в городах, а также конкурентоспособности, при обеспечении удовлетворения потребностей настоящего и будущих поколений в экономическом, социальном, природоохранном, культурном аспектах.

"На настоящем этапе развития умных устойчивых городов наиболее обсуждаемыми и волнующими вопросами являются определение комплексных подходов к построению умных устойчивых городов, разработка концептуальных документов и способы оценки эффективности развития умных устойчивых городов. Но в то же время с каждым годом появляется все больше технических решений умного устойчивого города", - пояснили в Минсвязи.

В программе форума широкий спектр тематических докладов международных экспертов по таким направлениям, как организационные и технические аспекты развития умных устойчивых городов. Целями его проведения являются ознакомление специалистов Беларуси с новейшими мировыми достижениями в области умных устойчивых городов, реализуемых под эгидой МСЭ, рассмотрение предложений стран - участниц МСЭ в регионе по унификации подходов по построению и развитию умных устойчивых городов, а также определение области и порядка взаимодействия государственных и коммерческих структур в совместной реализации решений умного города.

"Форум позволит ведущим специалистам различных стран осуществить обмен опытом в сфере развития умных городских технологий и решений по наиболее актуальным вопросам, достичь единого взаимопонимания проблем умного города и путей их решения", - считают в министерстве.

В рамках форума также состоится собрание региональной группы 20-й исследовательской комиссии МСЭ-Т для Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья.

Форум организован МСЭ совместно с ОАО "Гипросвязь" при поддержке Министерства связи и информатизации Беларуси.-0-