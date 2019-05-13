Форум по региональному сотрудничеству поможет привлечь новых инвесторов в "Великий камень" - Ярошенко

13 мая, Смолевичский район /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Международный форум по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь", который пройдет в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" с 1 по 3 июля, станет в том числе площадкой для привлечения новых инвесторов. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА глава администрации индустриального парка Александр Ярошенко.

"Планируемый форум будет в том числе нацелен на привлечение новых инвестиций и инвесторов, в частности мы надеемся, что несколько компаний, которые у нас сейчас есть в проработке, удастся привлечь в наш парк", - сказал Александр Ярошенко. По его словам, речь идет о белорусской, швейцарской и китайской компаниях.

"Надеюсь, придут белорусские резиденты с новыми технологиями. Это новые материалы в области упаковки (совершенно новое технологическое направление, которые мы планируем здесь развивать), - уточнил глава администрации парка. - Если говорить о швейцарском проекте, то это тоже очень интересный проект в области высоких технологий, связанный с софтпродуктами, хранением и обработкой больших объемов данных. Что касается китайской компании, то мы надеемся на большой проект в области автокомпонентов".

Александр Ярошенко напомнил, что в планах парка на этот год увеличение числа резидентов до 60. "При этом главным для нас сейчас является уже не количество привлекаемых резидентов, а их развитие здесь, строительство производств и самое главное - их запуск", - подчеркнул он.

Главная тема международного форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и Путь" - "Открытый парк "Великий камень" - пример глобальных возможностей". Форум направлен на укрепление связей международного инвестиционного сообщества, представителей бизнеса и органов власти, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности парка на международном уровне и закрепление статуса самой открытой и комфортной площадки для ведения бизнеса вдоль "Пояса и пути". В мероприятии примут участие представители правительств стран - участниц инициативы "Пояс и путь", дипмиссий за рубежом и в Беларуси, а также руководители бизнес-ассоциаций, инвестиционных фондов, банков, частных и государственных компаний.-0-