Форум по региональному сотрудничеству соберет в "Великом камне" около 500 участников

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь" соберет около 500 участников из стран Европы и Азии. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

"Форум пройдет 2 июля в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Его главная тема - "Открытый парк "Великий камень" - пример глобальных возможностей". Мероприятие соберет около 500 участников. Это представители правительств, руководители бизнес-ассоциаций, инвестиционных фондов, банков, а также крупных компаний из стран Европейского и Азиатского регионов", - рассказали в министерстве.

Это первое масштабное мероприятие на территории парка, оно станет продолжением форума международного сотрудничества "Пояса и пути", состоявшегося в апреле этого года в Пекине.

Как отмечают в Министерстве информации, проведение форума - знаковое событие для индустриального парка и экономической жизни Беларуси. Мероприятие позволит представить инвестиционный потенциал парка, а для участников станет возможностью расширить и укрепить деловые связи.

Программа форума довольно обширная. Ключевой темой пленарного заседания станет участие государств в глобальной инициативе "Пояс и путь". На четырех панельных секциях участники обсудят инновационное развитие и новые технологии, транспортные и логистические системы, перспективы сотрудничества с финансовыми институтами, а также развитие "Великого камня" как умного экогорода. Запланировано подписание двусторонних документов, регистрация новых резидентов парка.

В дни форума пройдут выставочные мероприятия. Одним из ключевых станет выставка белорусских и китайских товаров и услуг с 30 июня по 2 июля. Будет представлена продукция 200 белорусских и китайских компаний, которые работают в таких отраслях, как машиностроение и промышленное оборудование, энергетика, транспорт и логистика, строительство и деревообработка, наука и технологии, IT и телекоммуникации, фармацевтика, сельское хозяйство и продукты питания, услуги (промышленное проектирование, метрология, консалтинг). Кроме этого, состоится выставка-продажа работ молодых белорусских художников.

Организаторами форума являются Министерство экономики Беларуси и Министерство коммерции Китайской Народной Республики. Соорганизаторами выступают Белорусская торгово-промышленная палата, Бюро по содействию внешней торговле при Министерстве коммерции КНР, администрация индустриального парка "Великий камень", Национальное агентство инвестиций и приватизации, СЗАО "Компания по развитию индустриального парка".

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" является международной площадкой для создания высокотехнологичных производств в передовых сферах деятельности с применением беспрецедентных льгот и преференций. В парке зарегистрированы 44 компании из КНР, Беларуси, Австрии, Германии, России, Литвы, США, Израиля, а объем заявленных инвестиций в проекты превышает $1 млрд.-0-