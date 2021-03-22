Форум, посвященный развитию института финансовых консультантов, пройдет в Минске

Финансовый консалтинг (в том числе и такой вид деятельности, как кредитный брокеридж) на белорусском рынке явление относительно новое, хотя во всем мире каждый день проводится огромное количество сделок при посредничестве финансовых консультантов.

Кредитный брокеридж – это консультирование по вопросам получения финансирования: кредита, заема или лизинга. В условиях информационной асимметрии (финансовый институт всегда знает больше и разбирается в финансовых услугах лучше, чем его клиенты) востребованными оказываются услуги тех специалистов, которые владеют структурированной информацией и такой дисбаланс устраняют. Обращаясь к кредитному брокеру, потребитель получает доступ к уже проанализированным данным состояния кредитного рынка, помощь в формировании пакета необходимых документов для получения финансирования, а в ряде случаев и в проведении переговоров с финансовыми институтами об оказании соответствующих финансовых услуг. В условиях минимизации издержек самим банкам также интересно иметь дело с кредитными брокерами – как эффективным инструментом привлечения новых клиентов и каналом дистрибуции банковских продуктов одновременно.

Как быть уверенным в объективности и надежности кредитного брокера? На самом деле, это сложный вопрос, и выбор хорошего кредитного брокера схож с процессом выбора личного адвоката или врача. Подробно осветить проблематику работы в рамках треугольника клиент – кредитный брокер – финансовый институт вместе с вопросами по взысканию и реструктуризации задолженностей планируется на форуме "По Делу!", который пройдет в Минске b>22 апреля 2021 года. Подробности о программе и условиях участиях вы можете узнать на сайте форума http://procredit-podelu.tilda.ws/. Участие в форуме – платное.

Информационный партнер форума – Белорусское телеграфное агентство (БелТА)