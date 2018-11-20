Форум приграничных территорий Беларуси и России пройдет в Брянске 28-29 ноября

20 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Форум приграничных территорий Беларуси и России по законодательному обеспечению делового сотрудничества состоится в Брянске 28-29 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Парламентского собрания Союза Беларуси и России.
"Форум проводится в целях обсуждения вопросов совместной деятельности хозяйствующих субъектов Беларуси и России, выявления барьеров и ограничений во взаимной торговле, разработки предложений по гармонизации законодательств двух стран в торгово-экономической сфере", - отметили в пресс-службе.
В мероприятии примут участие представители Национального собрания Беларуси, Федерального собрания России, органов Союзного государства, белорусских и российских министерств и ведомств, регионов России и областей Беларуси, а также деловых кругов и научной общественности двух стран.
Во время форума состоятся встреча депутатов Парламентского собрания с руководством Брянской области, заседания комиссий Парламентского собрания по экономической политике и по законодательству и регламенту.-0-
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