Форум регионов открыл новые горизонты для Беларуси и Узбекистана во многих областях - Сафаев

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум регионов Беларуси и Узбекистана открыл новые горизонты взаимодействия во многих областях, заявил первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев сегодня в Минске на открытии пленарного заседания I Форума регионов Беларуси и Узбекистана, передает корреспондент БЕЛТА.

"Форум открыл новые горизонты взаимодействия в таких областях, как промышленная кооперация, агропромышленный комплекс, пищевая промышленность, а также в культурной, гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах. Проведенные во время форума переговоры станут прочной основой для дальнейшего увеличения объемов взаимной торговли и расширения номенклатуры товаров", - сказал Садык Сафаев.

По его словам, сегодня очевидно, насколько своевременным и продуктивным было включение такого ранее не задействованного мощного пласта двустороннего взаимодействия, как прямое сотрудничество регионов.

Садык Сафаев отметил большой взаимный интерес, мощный потенциал сотрудничества между двумя странами и регионами в частности. Тщательная подготовка позволила обеспечить высокий уровень представительства, плодотворность проведенных на полях форума переговоров. Серьезный настрой на совместную работу с белорусскими партнерами демонстрирует тот факт, что в работе форума принимают участие более 200 представителей Узбекистана, в том числе парламентарии, руководители областей, крупных предприятий, предприниматели.

Для Узбекистана сотрудничество с Беларусью является важным приоритетом внешней политики. Достигнутый уровень узбекистанско-белорусских связей во многом зиждется на сложившихся личных доверительных отношениях между президентами двух стран. По словам Садыка Сафаева, прорывным в двусторонних отношениях стал официальный визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Узбекистан в 2018 году. "Мы твердо убеждены, что последовательное развитие и всестороннее укрепление партнерских связей по всему спектру отношений полностью отвечает интересам обеих стран и народов", - резюмировал он.

Объем двустороннего товарооборота Беларуси и Узбекистана в 2018 году составил $157,4 млн (120,2% к уровню 2017 года), в том числе объем экспорта белорусских товаров - $113,6 млн (118,2%), импорта - $43,8 млн (125,8%). Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительное и составило $69,9 млн.-0-

Фото Максима Гучека