ФОТОФАКТ: "Белшина" - один из крупнейших производителей в своей отрасли

28 сентября, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. На заводе массовых шин ОАО "Белшина" сегодня производят шины от 13 до 18 дюймов, которые используются на большинстве легковых машин - от "Жигулей" до современных кроссоверов. ОАО "Белшина" предлагает более 300 типоразмеров шин для легковых, грузовых, большегрузных автомобилей, строительно-дорожных, подъемно-транспортных, сельскохозяйственных машин, тракторов, электротранспорта, автобусов.

В ОАО входят завод крупногабаритных шин, завод массовых шин, завод сверхкрупногабаритных шин, механический завод, другие подразделения, необходимые для организации производства и сбыта продукции, соцобъекты.-0-

Сборщик шин Артем Радченко

Сборщик шин Светлана Бизун

Контролер ОТК Кристина Фролова

Фото Олега Фойницкого