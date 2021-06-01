ФОТОФАКТ: Международная выставка "Белагро"

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие 31-й международной специализированной выставки "Белагро-2021" прошло сегодня в Китайско-Белорусском индустриальном парке "Великий камень".

Экспозицию дополнят выставки "Белферма" (последние достижения в области животноводства) и "Белпродукт" (продукты питания). "Аграрный форум традиционно собирает вместе не только белорусских аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленностей, но и их зарубежных коллег и партнеров. В этом году участие в выставке принимают свыше 400 компаний из 16 стран: Беларуси, России, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Литвы, Китая, Польши, Сербии, Швеции, Эстонии, Италии, Дании, Чехии, Иордании. Отдельными экспозиционными блоками будут представлены предприятия Германии и областей России: Воронежской, Ростовской, Кировской", - рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода.-0-

Фото Павла Орловского