ФОТОФАКТ: Международная выставка-ярмарка BelTexIndustry открылась в Минске

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная выставка-ярмарка BelTexIndustry-2021 проходит в НВЦ "БелЭкспо" в Минске с 6 по 8 октября. Она являтся крупнейшей отраслевой выставкой товаров легкой промышленности Беларуси. Ежегодно в ней принимают участие производители и поставщики изделий легкой промышленности, сырья, оборудования, фурнитуры и аксессуаров, а также дизайнеры, конструкторы, модельеры. Организатор - Национальный выставочный центр "БелЭкспо" при поддержке концерна "Беллегпром". Главная цель выставки - продемонстрировать возможности белорусских производителей. Ежегодно BelTexIndustry посещают более 4 тыс. человек.-0-

Фото Максима Гучека