ФОТОРЕПОРТАЖ: Международная выставка "Белагро-2019" проходит в Минском районе

На вопрос, как решать проблемные вопросы по поставкам белорусской сельхозпродукции в Россию, член Коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии по промышленности и агропромышленному комплексу Александр Субботин ответил: "Надо договариваться и искать компромисс".