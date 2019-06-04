ФОТОРЕПОРТАЖ: Международная выставка "Белагро-2019" проходит в Минском районе

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная выставка "Белагро-2019" проходит Минском районе с 4 по 9 июня.
Участие в выставке примут более 550 компаний из 29 стран (Австрия, Беларусь, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Израиль, Индия, Италия, Испания, Канада, Китай, Литва, Латвия, Эстония, Нидерланды, Польша, Россия, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция).-0-
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