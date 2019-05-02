ФПБ отмечает необоснованный рост цен на некоторые продукты

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси отмечает необоснованный рост цен на некоторые продукты. Результаты профсоюзного мониторинга цен регулярно направляются в Министерство антимонопольного регулирования и торговли и в правительство. Об этом сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал председатель ФПБ Михаил Орда, сообщает БЕЛТА.

"Если мы сравниваем март к марту (текущего и прошлого года. - Прим. БЕЛТА), то видим достаточно большой рост", - сказал Михаил Орда. Он отметил, что примерно на 80% подорожала пшенная крупа, курица - на 22%, цена на белокочанную капусту выросла в 2,7 раза.

Практически каждый месяц ФПБ направляет результаты мониторинга цен в МАРТ и правительство. "Видим явную необоснованность роста цен и говорим о том, чтобы правительство отреагировало по этим вопросам, были приняты соответствующие решения", - отметил Михаил Орда.

"Поздно, когда цены уже выросли, их "хватать за хвост". Сегодня необходим четкий упреждающий механизм. Для того, чтобы была четкая координация именно ценообразования, надлежащая система регулирования. Мы не говорим, что все надо зарегулировать, потому что, конечно, рынок должен работать. Мы предложили, что сегодня должно быть одно ведомство, в одних руках должна быть координация", - рассказал глава ФПБ.

Он также ответил на вопрос о ситуации со стоимостью платы за общежития. "Это как раз тот случай, когда наша профсоюзная реакция помогла решить вопрос. Были введены понижающие коэффициенты, и мы ожидаем, что будет принят правительством документ, который полностью отрегулирует этот вопрос. Но по крайней мере сегодня этой проблемы уже нет", - подчеркнул Михаил Орда.

Председатель ФПБ коснулся и темы развития регионов. Он рассказал, что федерация наблюдает за ситуацией в каждом городе, районе и видит, где покупательская способность ниже. "Почему - потому что там нет тех предприятий, где можно заработать, где выпускается конкурентоспособная продукция, там сегодня не работают с новыми технологиями", - поделился мнением Михаил Орда. Он сообщил, что сегодня у Президента обсуждалась тема развития регионов, по этому поводу в самое короткое время будут приняты решения. "Потому что каждый район, где есть экономические проблемы, требует пристального внимания - для того, чтобы сформировать по каждому план, как краткосрочный, так и долгосрочный", - добавил глава ФПБ.

Обсуждался сегодня у Президента и вопрос начисления стажа многодетным матерям. "Когда в семье есть трое детей, на каждого ребенка по три года начисляется, а на четвертого нет. Мы считаем, что это абсолютное недоразумение. Президент тоже поддержал, что это надо в ближайшее время отрегулировать. Этот вопрос мы давно уже ставили - на четвертого ребенка стаж должен начисляться", - рассказал Михаил Орда.-0-