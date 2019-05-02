ФПБ предлагает определить МАРТ единственным координатором ценовой политики в Беларуси

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси выступает за четкую координацию ценовой политики в стране. Об этом заявил сегодня журналистам председатель ФПБ Михаил Орда, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы внесли свои предложения, что необходимо сделать, чтобы цены не росли необоснованно, чтобы был четкий контроль и координация. Президент поручил в самое ближайшее время собрать на совещание всех, кто имеет к этому отношение, чтобы выработать четкие подходы по ценообразованию", - рассказал Михаил Орда.

По мнению профсоюзов, ценовая политика в Беларуси должна координироваться одним органов, например, Министерством антимонопольного регулирования и торговли. "Не должно быть разрозненности, что каждое ведомство решает свои ведомственные вопросы и поднимает цены, как кажется отрасли, - подчеркнул председатель ФПБ. - Должен быть один центр управления. Мы не говорим, что он должен указывать, но он должен координировать".

Михаил Орда также коснулся ценовой политики в санаториях ФПБ, заверив, что всплеска цен на отдых в белорусских здравницах не будет. "Для членов профсоюза четверть путевки за счет своей прибыли погашают сами санатории. Дополнительно к этому мы приняли решение, что несовершеннолетние тоже имеют эту скидку", - отметил председатель ФПБ.

По его словам, санаторная база в Беларуси постоянно обновляется и модернизируется, регулярно закупается новое медицинское оборудование. "Недавно из парламента Швейцарии смотрели наши санатории, им очень понравилось", - добавил Михаил Орда.

Во время встречи с руководителем Федерации профсоюзов Беларуси Президент также поинтересовался созданием новых профсоюзных ячеек на белорусских предприятиях, не противодействуют ли этой работе сами организации. "Если такие случаи будут, поручено напрямую докладывать главе государства", - отметил Михаил Орда.

Обсуждены и предложения ФПБ по внесению изменений в Трудовой кодекс. Законопроект уже рассматривается в парламенте. "Мы внесли предложения по краткосрочным контактам, поскольку профсоюзы считают, что этот вопрос должен быть сбалансирован между нанимателем и работником. По воле нанимателя контракт с работником на год может быть заключен один раз. Если есть согласие и работника, и работодателя, то контракт должен быть продлен на максимальный срок. Президент поддержал эти предложения", - рассказал председатель федерации.-0-