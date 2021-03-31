ФПБ: рост цен на традиционные овощи вызывает обеспокоенность

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В магазинах снова появился импортный картофель, свидетельствуют данные профсоюзного мониторинга цен. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

С начала марта еженедельный мониторинг продолжается по расширенному перечню товаров, которые пользуются повышенным спросом у населения. Отдельное внимание уделяется наличию необходимых продуктов питания в магазинах. По итогам мониторинга этого месяца (по сравнению с февралем) видно, что меры по сдерживанию цен на социально значимые товары дали результат. Вместе с тем рост цен за месяц отмечался на отдельные виды овощей: картофель - 7,6%, морковь - 6,5%, свеклу - 6,3%, капусту белокочанную свежую - 2,9%, лук репчатый - 5,7%. И речь идет не только о сезонных колебаниях.

"Рост цен на наши традиционные овощи вызывает обеспокоенность, так как практически каждый профсоюзный мониторинг фиксирует повышение цен на них, - рассказала заместитель председателя Федерации профсоюзов Елена Манкевич. - Что касается годового анализа, с марта по март картофель подорожал на почти на 40%, морковь - на 46%, капуста - на 9%, свекла - более чем на 30%. Свой анализ мы делаем на основании цен, которые наши представители постоянно фиксируют в конкретных магазинах по всей стране".

Федерация профсоюзов неоднократно обращала внимание не только на повышение цен на плодоовощную продукцию, но и на необходимость оперативно принять решение о взаимодействии производителей и представителей розничных сетей.

"Мы обращались к правительству с просьбой проработать новые механизмы поставок белорусских овощей на рынок. Отмечаем, что к весеннему сезону запасы этих продуктов значительно сокращаются. Более того, в магазинах вновь появляется импортная продукция, цены на которую, как правило, выше, - добавила Елена Манкевич. - Решить проблему могли бы стабилизационные фонды, вопрос формирования которых профсоюзы уже много раз поднимали на разных уровнях. В настоящее время стабфонды могут обеспечить лишь незначительную долю потребности страны в овощах, несмотря на хороший урожай".

"Напомним: среди предложений ФПБ - введение в практику системы долгосрочных контрактов между производителями и продавцами. Гарантированная оплата на весь зимне-весенний период позволит сделать цены более стабильными и предсказуемыми, а также обеспечит наличие в магазинах отечественных овощей в необходимом количестве", - добавили в пресс-службе.-0-