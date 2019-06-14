Гамбург заинтересован развивать сотрудничество с Беларусью в логистической сфере

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гамбург заинтересован в развитии сотрудничества с Беларусью в логистической сфере, сообщили БЕЛТА в Минтрансе по итогам встречи заместителя министра транспорта и коммуникаций Андрея Иванова с делегацией из Германии во главе со статс-секретарем Министерства экономики, транспорта и инноваций Вольного и Ганзейского города Гамбурга Торстеном Зевеке.

Торстен Зевеке отметил, что порт Гамбурга является третьим по величине в Европе, обладает развитой железнодорожной инфраструктурой - более 40% перевозок грузов, которые разгружаются и загружаются в гамбургском порту, осуществляются по железной дороге.

"Важным регионом, с которым работает наш порт сегодня, является Азия, а именно Китай. В связи с этим Беларусь играет центральную роль в осуществлении континентальных перевозок между Европой и Китаем. Гамбург - не только крупный логистический хаб, но и важный промышленный центр, и с этой точки зрения мы также с большим интересом рассматриваем Беларусь", - сказал Торстен ЗевекеТакже. Немецкая делегация выразила заинтересованность участвовать в реализации проекта "Один пояс, один путь" и проектах индустриального парка "Великий камень".

Андрей Иванов рассказал о реализации крупных проектов в транспортной сфере, в том числе по строительству второй искусственной взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск, электрификации участков Гомель - Жлобин - Осиповичи и Жлобин - Калинковичи, подготовке к реконструкции автомобильной дороги М10 и др. Замминистра подчеркнул, что работа по развитию транспортно-логистической системы проводится в тесном взаимодействии с коллегами из сопредельных стран и с учетом интеграции страны в евро-азиатскую транспортно-логистическую систему.

Во встрече с белорусской стороны принимали участие представители управлений автомобильного, железнодорожного, водного транспорта и международного сотрудничества, с немецкой - представители транспортных компаний. Стороны обсудили конкретные направления взаимодействия и выразили надежду на развитие сотрудничества в транспортно-логистической сфере.-0-