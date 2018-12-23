Гарантии правительства предоставлены Белагропромбанку по инвестпроектам в Оршанском районе

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гарантии правительства предоставлены "Белагропромбанку" в погашении основной суммы долга по кредитам ОАО "Витебскмясомолпром" и Оршанского мясоконсервного комбината. Соответствующее постановление Совета Министров от 21 декабря 2018 года №928 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Кредиты в 2018 -2019 годах предприятиям выдаются в соответствии с указом №445 от 16 ноября 2018 года для реализации инвестиционных проектов.

Так, ОАО "Витебскмясомолпром" получит около 41,37 млн евро для строительства свиноводческого репродуктора на 5 тыс. голов основных свиноматок с комбикормовым цехом и зернохранилищем, откормочным отделением около деревни Горяны Оршанского района, Оршанский мясоконсервный комбинат - около 15,66 млн евро для организации цеха убоя и переработки свиней и крупного рогатого скота в Орше. Сроки возврата кредитных ресурсов - 31 мая 2031 года и 30 июня 2025 года соответственно.

Гарантии правительства предоставляются в валюте выдаваемых кредитов, плата за них производится единовременно в размере 0,01% от суммы кредита.

Также предприятиям до 2031 года ежемесячно в белорусских рублях по курсу Нацбанка выделяются субсидии на уплату части процентов в размере 50% ставки по кредиту, но не более 4% годовых.

Кроме того, Совмин принимает к сведению решение Белагропромбанка об отказе от гарантий правительства на сумму не менее 50,7 млн евро в эквиваленте.-0-