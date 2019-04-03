3 апреля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Гарантийный фонд для малого и среднего предпринимательства заработал в Беларуси. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы начинаем реализацию нового для Беларуси механизма финансовой поддержки предпринимательства, который будет выражаться в создании и развитии гарантийного фонда или фонда предоставления поручительства субъектам малого предпринимательства по кредитам банков. Этот механизм будет работать на базе Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей наряду с другими инструментами, которые наш фонд реализует в Беларуси", - сказал Петр Арушаньянц.

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