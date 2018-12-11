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Где Беларусь масштабно презентует в 2019 году экспортные возможности

Экономика 11.12.2018 | 16:11

Контракты на десятки миллионов долларов заключают белорусские предприятия на бизнес-форумах и заседаниях деловых советов. Экспортным поставкам предшествует огромная организационная работа. От обучения специалистов по внешнеэкономической деятельности до правового сопровождения сделок - таков спектр услуг Белорусской торгово-промышленной палаты. Председатель БелТПП Владимир Улахович в беседе с корреспондентом БЕЛТА приоткрыл закулисье белорусского экспорта и назвал наиболее перспективные рынки.

- Поддержка и развитие экспорта сейчас приоритетны в деятельности БелТПП. Каким аспектам уделяется наибольшее внимание, появятся ли новые форматы делового сотрудничества?

- Только в этом году палата организовала 673 мероприятия внешнеэкономического характера. Это бизнес-форумы, контактно-кооперационные биржи, деловые визиты за рубеж, выставки, семинары и многое другое. Действуют 272 соглашения о сотрудничестве с торгово-промышленными палатами и другими партнерами из 97 стран. Это взаимодействие приносит большую пользу, позволяет снизить издержки белорусских предприятий во время визитов за рубеж. Но его основное преимущество заключается в совместном поиске потенциальных партнеров. Мы заранее получаем информацию о составе деловой делегации той или иной страны и целенаправленно приглашаем предприятия для налаживания сотрудничества.

Что касается форматов сотрудничества, то деловые мероприятия организуются с акцентом на B2B (Business to Business), B2G (Business to Government) и В2D (Business to Diplomats). Мы поддерживаем инициативы бизнеса по созданию советов делового сотрудничества. Например, в ближайшее время планируем создать деловые советы с Египтом и Россией.

- Какие рынки, на ваш взгляд, наиболее перспективны для наращивания белорусского экспорта?

- При планировании бизнес-форумов, выставок мы изучаем предложения и рекомендации посольств и государственных органов. К этим двум источникам добавляем собственный маркетинговый анализ. Ищем рынки, где есть реальная ниша для белорусской продукции и платежеспособные партнеры, оцениваем степень рисков, логистику. То есть ищем точки сопряжения с поступившими предложениями, чтобы в итоге получить список наиболее перспективных для экспорта стран.

В новом статусе координатора выставочно-ярмарочной деятельности в иностранных государствах БелТПП направила в Совет Министров предложения по организации национальных экспозиций Беларуси за рубежом в 2019 году. Они пройдут на разных континентах. Сейчас активно стараемся закрепиться в странах Африки. За последние два года организовали ряд бизнес-визитов в Мозамбик, Буркина-Фасо, Нигерию, Египет, провели выставку в Алжире. В 2019 году планируем организовать национальные экспозиции в Нигерии и Кении - перспективных африканских странах с быстрорастущими рынками.

Для расширения сотрудничества со странами Латинской Америки планируем организовать национальную экспозицию в рамках сельскохозяйственной выставки в Аргентине, инициативу участия в которой поддержал Президент Беларуси. Маркетинговый анализ указывает на возможную востребованность удобрений, технологий в растениеводстве и животноводстве в странах этого региона, в частности в Аргентине, Колумбии и Мексике.

Попытаемся сделать заметный шаг в развитии экономического сотрудничества со странами АСЕАН благодаря участию в универсальной выставке в Индонезии, которая сейчас претендует на роль субрегионального лидера в Юго-Восточной Азии. В Сеуле (Республика Корея) пройдет инновационная выставка, где окажем содействие Государственному комитету по науке и технологиям в организации национальной экспозиции.

Во время всех перечисленных выставок пройдут двусторонние бизнес-форумы.

- Бизнес-форумы довольно часто проходят и в Беларуси. Какие из них стали самыми результативными в этом году?

- В прошлом году на бизнес-форумах, организованных БелТПП, были подписаны контракты на поставки белорусской продукции на общую сумму около $110 млн. Да, эти контракты подписали предприятия, но наша доля в общем результате тоже есть. Проведена большая организационная работа, которая включает поиск потенциальных партнеров, а также административную, маркетинговую, логистическую поддержку и т.д. В этом году цифры серьезнее. Только на наших деловых мероприятиях в рамках Форума регионов Беларуси и России подписаны контракты на $335 млн.

По линии БелТПП Беларусь еженедельно посещают делегации как традиционных стран-партнеров, так и представители государств, рынки которых являются новыми и перспективными для отечественного бизнеса. Например, совсем недавно нашу страну впервые посетила бизнес-делегация из Канады, у которой есть конкретный интерес к продукции БелАЗа, белорусской IT-сфере. Представительная делегация из Японии заинтересовалась наработками Государственного комитета по науке и технологиям, проектами "Мотовело". Причем инициаторами проведения этих бизнес-форумов были наши зарубежные партнеры. Это говорит о том, что Беларусь стала важным игроком на глобальном рынке.

- С какими сложностями сталкиваются белорусские предприятия при освоении новых рынков? Как БелТПП помогает их преодолевать?

- Если говорить о барьерах, изъятиях, мы серьезно погрузились в эту тему на рынке ЕАЭС. Действует Евразийская экономическая комиссия, Таможенный кодекс ЕАЭС, но предприятия сталкиваются с проявлением местного протекционизма и недобросовестной конкуренции. Да, это бизнес, и к возникающим разногласиям надо относиться с пониманием, но мы должны заниматься этим вопросом. В ЕЭК работает портал для выявления барьеров и ограничений во взаимной торговле, есть процедура вынесения предупреждений предприятиям, вплоть до обращения в Евразийский экономический суд. Такие прецеденты были. Пять исков рассмотрены в пользу белорусских предприятий. Но без необходимого опыта им непросто защищать свои интересы. Мы выступаем в роли консультанта. В рамках комитета БелТПП по промышленной политике и предпринимательской деятельности провели несколько встреч с ЕЭК по вопросам изъятий и ограничений.

На рынке ЕС также жесткая конкуренция и свои правила. Доля продукции с высокой степенью обработки в нашем экспортном портфеле пока незначительна. Сертифицировать ее для европейского рынка очень непросто и затратно для малого предприятия. Но мы целенаправленно мотивируем наших производителей идти туда. Сертификаты ЕС позволяют получить более широкий доступ на другие рынки, а сама процедура сертификации обязывает предприятия вводить новую маркетинговую политику, оптимизировать процессы управления, переходить на международные стандарты финансовой отчетности.

Есть и другие сложности на различных рынках: нестабильность, риски, коррупционная составляющая. Надо быть рядом с предприятиями. Мы можем оказывать им правовую поддержку, которая включает оценку добропорядочности бизнес-партнеров, анализ внешнеэкономических документов, контрактов.

- Список услуг БелТПП внушителен, какой членский взнос должно заплатить предприятие для их получения?

- Минимальный членский взнос составляет две базовые величины в год (1 БВ сейчас - Br24,5). Размер взноса варьируется, так как в составе палаты есть и малые предприятия, и, к примеру, БелАЗ. В настоящее время членами БелТПП являются 2 262 компании, что свидетельствует о востребованности наших услуг. Членство в БелТПП добровольное в отличие от торгово-промышленных палат многих стран. Более 70% наших членов - предприятия малого и среднего бизнеса, 85% - смешанной и негосударственной формы собственности, акционерные предприятия.

Список наших услуг широк, в их числе сертификация продукции, регистрация товарных знаков, маркетинговая поддержка, юридическое сопровождение договоров. Советую нашим предприятиям при нарушении контрактных обязательств рассматривать их в Международном арбитражном суде при БелТПП, который по итогам 2017 года вернул в страну около $5 млн с недобросовестных исполнителей контрактов. Наш суд авторитетен, имеет статус наблюдателя при Комиссии ООН по праву международной торговли. Пять примеров рассмотрения дел при БелТПП занесены в базу данных ООН как образцовые. Ежегодно суд рассматривает около 100 исков, в том числе не связанных с белорусскими компаниями.

Некоторые услуги предоставляются членам палаты со скидкой до 50%. Это получение заключения о наличии обстоятельств непреодолимой силы, подтверждение подлинности документов, используемых в международном экономическом обороте, выдача удостоверений АТА, размещение рекламных модулей в изданиях БелТПП и многое другое.

- Завершился образовательный курс "Школы экспорта". В каких форматах проект продолжится в 2019 году?

- Проект "Школа экспорта" поддержан правительством и включен в план мероприятий по реализации протокола поручений Президента, данных при обращении с Посланием к белорусскому народу и парламенту. Он подразумевает обучение специалистов на региональном уровне, а также проведение страновых и тематических семинаров. Так, в этом году прошли семинары по продвижению продукции в страны Африки, Латинской Америки, в регион АСЕАН. Состоялись мероприятия, посвященные получению сертификатов кошерности и "Халяль".

Основой проекта является одноименный бизнес-курс, который не имеет аналогов в стране. Он направлен на обучение и развитие компетенций специалистов различных уровней и профилей, задействованных в продвижении товаров и услуг как на традиционные, так и на новые рынки. Первый такой курс прошел с 28 сентября по 23 ноября. Более 90 представителей предприятий всех форм собственности получили необходимую для успешной экспортной деятельности информацию. Бизнес-курс получил от слушателей самые положительные отзывы. Мы обязательно продолжим работу в данном направлении, будем развивать ее с учетом пожеланий предприятий.

- БелТПП в 2017 году учредила конкурс среди СМИ на лучшее освещение развития экспортного потенциала Беларуси. Почему решили поощрять журналистов?

- Публикаций на тему экспорта становится больше, и это радует. Очень важна информационная поддержка внешнеэкономической деятельности. До сих пор встречаются мнения, что Беларусь в некотором роде провинциальная страна. В то же время сюда приезжают делегации, например, из Индии, которая является самой быстрорастущей экономикой в мире. Журналистские материалы о таких визитах формируют у людей представление о возможностях нашей страны, о ее имидже. Кроме того, публикации о работе предприятий на внешних рынках - большой плюс для них и импульс к позитивным переменам для других компаний.

Условия участия в творческом конкурсе в этом году не изменятся. Будут выбирать лучшие публикации в пяти номинациях: "Лучший автор информационного агентства", "Лучший автор интернет-издания", "Лучший автор печатного издания", "Лучший авторский коллектив на телевидении" и "Лучший автор радиоэфира". Подать заявку на участие в конкурсе можно до 14 января 2019 года.

Вера СЕРГЕЕВА,

БЕЛТА.-0-

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