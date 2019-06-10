Geely может создать в "Великом камне" производство автокомпонентов

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская корпорация Geely может создать в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" производство автокомпонентов, сообщил сегодня на пресс-конференции глава администрации индустриального парка Александр Ярошенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас есть предварительные договоренности о приходе в парк двух очень крупных, действительно знаковых для нас инвесторов. Надеюсь, это будет реализовано и мы подпишем соответствующие соглашения. Прежде всего это корпорация Geely, - сказал Александр Ярошенко. - Работа еще ведется, рассчитываем на подписание предварительного соглашения о реализации проекта по производству автокомпонентов в "Великом камне". Еще одно планируемое соглашение о намерениях - с китайской судостроительной корпорацией. В совокупности с компанией по аэрокосмическим технологиям, которая является одним из наших якорных инвесторов, мы ориентируемся на создание так называемого субпарка в "Великом камне". Надеемся, что Форум по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь" даст толчок развитию этих серьезных проектов, на которые мы делаем ставку".

В планах подписание соглашений с несколькими швейцарскими компаниями. "Мы, надеюсь, подпишем в том числе договор о резидентстве с компанией в области НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. - Прим. БЕЛТА), связанных с хранением и обработкой большого объема данных в сфере беспилотных технологий - управления автомобильным средством с помощью так называемой дополненной реальности. Второй проект связан с машиностроением. Первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин уже встречался в Швейцарии с представителем компании, мы проводили переговоры. В дальней перспективе мы также видим возможность реализации двух проектов, связанных с фармацией", - отметил глава администрации парка.

Кроме того, планируется, что резидентами парка станут два белорусских предприятия. Первое из них связано с 3D-технологиями, второе - с компьютерными технологиями. "Мы предлагаем нашим белорусским инвесторам, бизнесменам рассматривать "Великий камень" как территорию глобальных возможностей не только для зарубежных инвестиций, но прежде всего для белорусских. Мы даем возможность расширять свой бизнес, активно продвигать продукцию в том числе на зарубежные рынки", - подчеркнул Александр Ярошенко.

Форум по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь" пройдет 2 июля в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Его главная тема - "Открытый парк "Великий камень" - пример глобальных возможностей". Мероприятие соберет около 500 участников. Это представители правительств, руководители бизнес-ассоциаций, инвестиционных фондов, банков, а также крупных компаний из стран Европейского и Азиатского регионов. Организаторами форума выступают Министерство экономики Беларуси и Министерство коммерции Китая. Соорганизаторами выступают Белорусская торгово-промышленная палата, Бюро по содействию внешней торговле при Министерстве коммерции КНР, администрация индустриального парка "Великий камень", Национальное агентство инвестиций и приватизации, СЗАО "Компания по развитию индустриального парка".

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" является международной площадкой для создания высокотехнологичных производств в передовых сферах деятельности с применением беспрецедентных льгот и преференций. В парке зарегистрированы 44 компании из КНР, Беларуси, Австрии, Германии, России, Литвы, США, Израиля, а объем заявленных инвестиций в проекты превышает $1 млрд.-0-