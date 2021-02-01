Гендиректор "АМКОДОРа" о достижениях и перспективах холдинга

"АМКОДОР" - один из флагманов отечественного машиностроения. История предприятия насчитывает 94 года. За это время оно прошло долгий путь от небольшой фабрики по производству игрушек до крупного машиностроительного холдинга, продукция которого хорошо зарекомендовала себя как в Беларуси, так и далеко за ее пределами. О достижениях последних лет, конкурентных преимуществах техники "АМКОДОР", реализуемых проектах, работе завода в условиях пандемии, а также о приоритетных целях и задачах на текущий год корреспонденту БЕЛТА рассказал генеральный директор ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" Александр Ефимов.

- В этом году "АМКОДОРу" исполняется 94 года. Александр Владимирович, как предприятие изменилось за это время? Как Вы оцениваете его деятельность?

- Облик холдинга за эти годы существенно изменился. Предприятия, в первую очередь промышленного характера, были модернизированы. Также "АМКОДОР" приобрел несколько убыточных заводов, которые мы полностью обновили, и теперь они соответствуют всем мировым требованиям.

Сегодня в линейке "АМКОДОР" насчитывается более 125 моделей и модификаций техники для сельского и лесного хозяйства, коммунальной и дорожно-строительной отрасли, логистического и топливно-энергетического комплекса.

Холдинг включает в себя 28 организаций, среди которых 18 заводов. Предприятия располагаются не только на территории Беларуси, но и за рубежом. В частности, 9 компаний находятся за пределами нашей страны, в том числе 4 завода. Заводы есть в Узбекистане, Литве (специализируется на сборке техники для европейского рынка), а также два в России. Один из них занимается выпуском спецмашин, другой - выпуском машин для лесопромышленного комплекса.

В 2020 году, несмотря на пандемию, а также вызванный ею экономический кризис, "АМКОДОР" занимался восемью инвестпроектами. Часть из них уже завершена, оставшиеся будут закончены в 2021-м.

В современном мире технологии требуют постоянного совершенствования, для того чтобы можно было выпускать технику более высокого качества и по более конкурентной цене. На развитие высокопроизводительных и инновационных технологий и сделана ставка в "АМКОДОРе": холдинг непрерывно стремится к повышению производительности, качества и автоматизации.

- Какими достижениями последних лет Вы по-настоящему гордитесь? Какие наиболее значимые разработки могли бы выделить?

- Главная гордость холдинга - коллектив профессионалов, сформировавшийся на предприятии. Компетенции, наработанные десятилетиями благодаря нашим сотрудникам, - это та база, тот ресурс, те ценности, без которых невозможно движение вперед. Многие компании, которые не делали ставку на свой персонал, на свои традиции, знания и опыт, к сожалению, оказались на задворках экономики. Мы это видим и в соседних с Беларусью странах, и в целом по миру. Поэтому тот кадровый потенциал, который у нас сохранился, - это и есть одно из главных достижений "АМКОДОРа", чем мы очень гордимся.

К достижениям последних лет также можно отнести широкую линейку выпускаемой техники. Как я говорил ранее, у нас 125 моделей и модификаций машин, управлять такими процессами стало в определенный момент довольно непросто, так как техника специфическая и каждое предприятие нацелено на определенный сегмент производства. В связи с этим было принято решение о реструктуризации бизнес-процессов, протекающих в холдинге. Для этой цели были созданы пять дивизионов: строительных, лесных, коммунальных, сельскохозяйственных машин и компонентов. Они сплотили вокруг себя ряд предприятий, которые занимаются проектированием, изготовлением опытных образцов, испытаниями и постановкой на производство новой техники "АМКОДОР".

Ставка на реструктуризацию себя оправдывает, уже есть положительные результаты, хотя этими процессами мы занялись только в 2019 году. Появилась целая плеяда руководителей, которые глубоко изучают каждую тематику и занимаются развитием своих направлений. Мы ожидаем, что эффект от проводимых изменений в структуре управления бизнес-процессами будет существенным.

Говоря о значимых разработках, стоит подчеркнуть, что холдинг "АМКОДОР" создал целое новое направление - лесное машиностроение. Эту отрасль мы активно развиваем. За короткий промежуток времени мы создали 21 модель и модификацию лесных машин. Немногие страны в мире могут гордиться тем, что у них есть производство лесной техники. Беларусь входит в их число наряду с такими государствами, как США, Германия, Швеция, Финляндия, Япония.

Конечно же, мы продолжим заниматься и развитием традиционной техники - фронтальных и универсальных погрузчиков. В ближайшее время в производстве появятся машины совершенно нового поколения. Уже изготовлены опытные образцы, которые успешно прошли испытания. В этих машинах оптимально будут сочетаться стоимость владения, высокие технические характеристики и комфорт. Техника приобретет современный дизайн, производительность возрастет более чем на 20%. Для удобства оператора предусмотрены различные полезные девайсы.

Относительно молодым направлением в "АМКОДОРе" является сельскохозяйственное машиностроение. За последние два-три года в линейке холдинга появились практически все машины, которые осуществляют почвообработку, кормозаготовку, кормление крупного рогатого скота, внесение удобрений, перевозку сельхозматериалов. Традиционно "АМКОДОР" силен и своим оборудованием для послеуборочной доработки и переработки зерновых культур. В сфере сельского хозяйства также выпускаем зернохранилища. В прошлом году мы модернизировали предприятие "АМКОДОР-Можа", полностью оснастив его автоматическим оборудованием для производства зернохранилищ силосного типа.

На ближайшие несколько лет холдинг ставит перед собой стратегическую цель: заместить в стране импорт сельхозтехники, обеспечив отечественного потребителя современными и надежными машинами, которые соответствуют мировым стандартам и стоят гораздо дешевле западных аналогов. Причем кроме цены мы уделим внимание и стоимости обслуживания этих машин. Ни для кого не секрет, что потребителю, приобретающему более дорогую западную технику, ее ремонт также обходится недешево. Мы же предлагаем решение, когда цена при высоком качестве продукции будет оптимальна для клиента. И обслуживание техники нашими запасными частями с участием сервисных центров "АМКОДОР" также будет осуществляться на самом высоком уровне и по привлекательной стоимости.

Еще одно направление, которое мы начали реализовывать, - это коммунальные машины. По нашим прогнозам, в ближайшее время оно будет активно развиваться. Сегодня весь мир стремится, чтобы во время уборки городов соблюдались все санитарные и эпидемиологические требования, а население могло чувствовать себя защищенным от всяких инфекций и вирусов. С этой целью дивизион "Коммунальные машины" ведет разработку и постановку на производство целого ряда соответствующей техники.

Также отмечу, что при нашем холдинге есть группа компаний, которая занимается локализацией, проектированием, изготовлением собственной компонентной базы. Сегодня мы выпускаем такие сложные изделия, как гидромеханические коробки передач, ведущие мосты, гидрообъемные трансмиссии, гидроагрегаты, кабины. Занимаемся производством резинотехнической продукции, изделий из пластика, а также множеством других направлений, которые способны замещать импортные комплектующие и материалы. Это позволяет нам быть независимыми от других производителей в плане сроков поставки комплектующих, а также управления себестоимостью и качеством.

- Каких результатов заводу удалось достичь за прошлый год? Если говорить о цифрах, удалось ли выполнить прогнозные показатели?

- "АМКОДОР" завершил 2020 год довольно успешно. Все основные показатели бизнес-плана перевыполнены. Так, темпы роста объемов производства по холдингу достигли 154%. Не отставал и экспорт. По поставкам продукции за рубеж темпы роста составили 156%.

Средняя заработная плата на "АМКОДОРе" находится в пятерке лучших по отрасли. Причем с тенденцией к увеличению. Если на начало года по уровню зарплат мы занимали восьмое место, то завершили год уже в тройке лидеров. Конечно, итоги и статистика по всей стране будут подведены чуть позже, но я думаю, что на этой позиции мы закрепимся.

На сегодня задача номер один, которая стоит перед нашим коллективом, - это создание современных рабочих мест и самых достойных условий труда. К этой цели мы должны идти, потому что от того, насколько комфортно и защищенно чувствует себя сотрудник, насколько он мотивирован, зависит окончательный результат работы нашего предприятия.

В нынешнем году мы бы хотели сохранить те темпы роста, которых достигли в 2020-м. Товарную продукцию планируем произвести на уровне 150% к прошлому году. Предполагаем, что экспорт составит более 130% по отношению к 2020 году. Заработная плата также продолжит увеличиваться.

В целом прогнозируем, что текущий год, несмотря на имеющиеся вызовы, будет успешным. Мы уже доказали свое умение справляться с трудностями. В то время, когда весь мир начал сворачивать производства, в Беларуси была выбрана верная стратегия - не останавливать действующие предприятия, а, наоборот, наращивать объемы выпуска продукции и искать новые ниши. Широкая диверсификация продуктовой линейки позволяет нивелировать спады на рынках сбыта, связанные с цикличностью и сезонностью спроса. Это и позволило "АМКОДОРу" в совокупности с использованием эффективных механизмов финансирования экспорта, которые внедрены в Беларуси, достигнуть таких высоких показателей.

- Какой объем продукции реализуете на внутреннем рынке? Сколько поставляете на экспорт? В какие страны? Ведете ли работу по диверсификации экспорта и расширению рынков сбыта? На какие новые рынки планируете выходить?

- Структура поставок нашей продукции в разные годы меняется. В частности, в 2020 году она сложилась следующим образом: 50% мы поставили на внутренний рынок, еще половину - на экспорт. Периодически это соотношение меняется то в одну, то в другую сторону. Порой наши экспортные поставки достигали 70%.

Обусловлено это рядом факторов. В первую очередь внутренним спросом, который имеет волнообразный характер. К примеру, когда подходят сроки обновления техники. В такие периоды мы стараемся максимально удовлетворить потребности внутреннего рынка. Это имеет значительный эффект для страны в целом в виде импортозамещения - валюта не уходит за рубеж, все закупки остаются внутри - соответственно, пополняется бюджет, создаются рабочие места, государство получает налоги, другие отчисления. Все это идет на развитие социальной сферы, здравоохранения, образования внутри Беларуси. Поэтому процент поставок техники на внутренний рынок у нас довольно высокий.

В экспортных отгрузках львиную долю занимает российский рынок. Он нам хорошо известен, понятен. Также мы диверсифицируем свои поставки и в другие страны. В 2020 году мы довольно неплохо закрепились в Египте. Сейчас прорабатываем свое дальнейшее присутствие в Бангладеш, активно продвигаем нашу технику на близлежащих рынках: в Украине, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане. Пытаемся выйти на рынки африканского, азиатского регионов, стран арабской зоны. Ведем постоянные переговоры, ищем партнеров.

Но пока это лишь перспективы, на сегодня мощности холдинга едва успевают справляться с традиционными рынками сбыта. Однако экспортный потенциал наших предприятий крайне высокий. Мы запланировали направить инвестиции на развитие заводов, в том числена наращивание объемов производства.

- В прошлом году было принято решение о создании сборочного производства в Египте. Как сегодня там обстоят дела? В каких еще странах есть сборочные производства "АМКОДОРа"?

- Этот вопрос еще остается в проработке. Пандемия внесла коррективы в сроки реализации этого проекта. У нас есть контракт на поставку в 2021 году более 50 машинокомплектов в Египет. Партнер подобран, подписаны все основные договоры и соглашения, в том числе лицензионные, на передачу необходимой документации для сборки и производства машин. Мы рассчитываем, что уже в текущем году все работы будут завершены.

Египет является одним из ключевых игроков на рынке стран COMESA. Данное направление очень перспективное. С учетом льгот, преференций, которые будут у нас от сборочного производства в Египте, мы сможем беспошлинно торговать практически на половине африканского континента. Поэтому мы рассматриваем Египет не просто как локальный рынок, а как ворота на африканский и ближневосточный регионы.

Также у нас довольно давно есть сборочное производство, созданное вместе с узбекскими партнерами, - "АМКОДОР-Агротехмаш", где выпускают дорожно-строительную и специальную технику для стран Средней Азии. Здесь мы планируем повышать уровень локализации нашей продукции. Уже организовано сварочное и сборочное производство в кооперации с рядом предприятий Узбекистана, ведутся работы по локализации узлов нашей техники.

В России у нас два совместных предприятия полного цикла - от получения заготовки до последующей сварки металлоконструкции, механической обработки всех основных узлов, сборки и окраски машин. Они обеспечивают высокую локализацию нашей техники в РФ. Это ООО "АМКОДОР-Брянск" и ООО "АМКОДОР-Онего".

Также имеется сборочное производство в Литве. Как я уже говорил ранее, оно специализируется на удовлетворении потребностей стран Европейского союза.

- В чем Вы видите главные преимущества продукции "АМКОДОРа"? Как вам удается конкурировать с более дешевыми продуктами и привлекать клиентов на свою сторону? На что делаете ставку?

- Продукция холдинга издавна славится своим высоким качеством и надежностью, простотой в эксплуатации, невысокой стоимостью обслуживания техники, доступностью запасных частей. Для этого у предприятия на всех ключевых рынках присутствия имеются собственные дистрибьюторские и дилерские торгово-сервисные центры. Это приближает их к потребителю и позволяет осуществлять ремонт любой вышедшей из строя техники 24 часа 7 дней в неделю.

Также продукция "АМКОДОРа" постоянно занимает лидирующие позиции в различных конкурсах. И истекший год не стал исключением. Семь единиц нашей техники получили награду в номинации "Лучшие товары Республики Беларусь". Это говорит о том, что наши машины по заслугам оцениваются на самом высоком уровне.

Стоит отметить, что, покупая дешевую технику, нужно быть готовыми к тому, что она нормально прослужит год-два, а затем ее нужно будет списывать. Продукция же "АМКОДОРа" (притом что она не дороже, например, хороших китайских производителей) отличается своей высокой надежностью и эксплуатируется довольно долго - гарантийный срок на машины "АМКОДОР" составляет два года, или 4 тыс. часов эксплуатации. И это только начало их жизни. Проезжая по Беларуси, по соседним странам, можно заметить машины нашего холдинга, которые работают и свыше 20 лет - это очень большой срок для такого вида техники.

Ставку в привлечении клиентов мы делаем на всем известную формулу: выгодное соотношение цены и качества, то есть поставляем надежную технику по конкурентной цене. Мы полностью управляем себестоимостью выпускаемой продукции, в том числе благодаря той компонентной базе, производство которой развиваем на своих предприятиях. Таким образом, стоимость владения на протяжении всего жизненного цикла существенно ниже, чем у конкурентов.

- В июле 2020 года "АМКОДОР" открыл научно-технический центр (НТЦ). Расскажите о нем подробнее. Какие приоритетные цели и задачи стоят перед центром? Какие проекты планируете там реализовать?

- В научно-технический центр вошли несколько подразделений. В том числе Управление генерального конструктора в составе пяти групп конструкторов, разделенных по направлениям по числу дивизионов холдинга.

В составе НТЦ имеется опытно-экспериментальный завод. Он позволяет оперативно решать любые проблемы, возникающие при изготовлении опытных образцов, их испытаниях, производстве опытно-промышленных партий. Кроме всего прочего, здесь ведется полная подготовка производства для заводов, на которых наша продукция уже станет в серию. Поэтому при создании новых машин в рабочую группу обязательно входят конструкторы и технологи с предприятия, которое будет в будущем отвечать за изготовление техники.

При НТЦ также имеется такое подразделение, как исследовательский центр испытаний и доводки машин. Там мы изучаем надежность нашей техники, повышаем ее качество. Центр имеет все лицензии и аккредитации на проведение испытаний не только изделий "АМКОДОРа", но и продукции других производителей. Поэтому мы оказываем подобные услуги еще и сторонним организациям.

К приоритетным задачам, которые стоят перед научно-техническим центром, также относятся непрерывное изучение тенденций рынка, поиск оптимальных решений, внедрение современных методов проектирования и постановки продукции на производство, автоматизация работ. Мы заботимся об увеличении производительности в сфере проектирования, для того чтобы исключать ошибки уже на самых первых этапах.

Кроме того, НТЦ занимается производством особо сложных инновационных машин холдинга. Это позволяет решить две задачи: постоянное сопровождение нашей конструкторской группой особо сложных видов техники, а также получение дополнительного дохода, который затем можно вложить в новые разработки, исследования, испытания и тем самым окупить часть затрат, которые несет НТЦ.

Таким образом, создание НТЦ позволит нашему предприятию увеличить научный потенциал, ускорить разработку новых машин и значительно повысить качество выпускаемой продукции. Здесь будут реализованы все стадии цикла создания продукта: анализ маркетинговых исследований, разработка 3D компьютерных моделей, их исследования, разработка конструкторской и технологической документации, испытания и сертификация для подтверждения соответствия изделия заданию и его пригодности к серийному производству.

- Поступают ли вам индивидуальные заказы на технику, требующие принципиально нового конструкторского решения? И готовы ли вы взяться за такой заказ?

- Да, мы постоянно выполняем такие заказы. У нас достаточно сильно развита ориентация на потребителя. Все виды нашей техники имеют базовую комплектацию, а также широкий перечень дополнительных опций, которые мы можем формировать по индивидуальным запросам наших клиентов.

У нас есть индивидуальные заказы как для конечного потребителя, так и для целых отраслей. Если поступает подобный запрос из какой-то отрасли, в обязательном порядке создается рабочая группа, где мы оформляем все нестандартные решения. Затем внедряем их в нашу технику, проводим испытания и используем при производстве собственных машин.

- "АМКОДОР" включен в Евразийский реестр производителей промышленной продукции. Какие преимущества это дает?

- Помимо имиджевых бонусов, включение в такой реестр позволяет холдингу участвовать в государственных и муниципальных закупках на территории России наравне с другими производителями из РФ и ЕАЭС. "АМКОДОР" поставляет свою продукцию в более чем 30 стран. Однако российский рынок является одним из самых ключевых направлений бизнеса - экспорт сюда составляет до 80% всех зарубежных поставок предприятия, или более 30% объема промышленного производства. Это весьма ощутимая доля.

Беларусь и Россия связаны тесными кооперационными связями. К примеру, холдинг закупает в РФ металлопрокат, литье, поковки, а также другую продукцию порядка 60 предприятий для использования в собственном производстве. Это довольно внушительный объем от общего числа комплектующих изделий. Среди них - радиаторы, некоторый ассортимент шин, колесных дисков, подшипниковая продукция, изделия электротехники. Вхождение продукции холдинга "АМКОДОР" в Евразийский реестр отразится самым благоприятным образом на его деятельности: увеличится объем продаж, будет расширен рынок запасных частей и сервисного обслуживания.

- Насколько известно, на вашем предприятии очень много семейных династий из числа сотрудников. Это говорит о том, что проводится хорошая система мотивации трудящихся. Как вам удается сохранять сотрудников на такой длительный период?

- Да, это так. "АМКОДОР" действительно славится тем, что в его структурах работают семейные династии, и в настоящее время у нас их очень много. Суммарный стаж работы наших династий, в которые входят родители и дети работников предприятия, на настоящий момент составляет 743 года.

Традиции "АМКОДОРа" нацелены на сохранение коллектива. С первого же месяца работы новый сотрудник проходит адаптацию, для этого разработана целая программа. В-первую очередь новичку дается полная информация о нашем холдинге, ценностях, целях, которые мы перед собой ставим. Проводится ряд экскурсий по предприятию. Также у нас очень сильно развита школа наставничества. Попадая в структурное подразделение, новоиспеченный сотрудник обязательно закрепляется за опытным специалистом, который делится всеми передовыми знаниями, наработанными на заводе.

Для защиты интересов наших сотрудников у нас принимается коллективный договор, в котором имеется довольно широкий пакет мер поддержки на все случаи жизни. В частности, материальная поддержка сотрудников, вступающих в брак, выплаты к 1 сентября работникам, у которых есть дети школьного возраста.

Помимо этого, мы платим школьникам стипендию, если у них высокая успеваемость. Также компенсируем часть расходов сотрудникам и их детям на отдых во время отпуска, на путевки в санатории. Заботимся о таких слоях населения, как матери-одиночки, неработающие пенсионеры.

Всего в коллективном договоре в перечне дополнительных гарантий и компенсаций, кроме предусмотренных законодательством, насчитывается 28 пунктов.

Сильна на "АМКОДОРе" и корпоративная культура. Мы постоянно проводим конкурсы профессионального мастерства, которые позволяют выявить лучших специалистов как по рабочим профессиям, так и по инженерно-техническим.

Также хочу отметить, что за последние восемь лет "АМКОДОР" построил для своих сотрудников четыре жилых многоквартирных дома. Мы планируем не останавливаться на достигнутом, сейчас прорабатываем несколько вариантов по строительству жилого фонда. Кроме того, предоставляем работникам возможность проживания в общежитиях, которые имеются как в Минске, так и в других городах (Логойск, Крупки и др.).

- Что касается профилактики COVID-19, как сейчас на предприятии обеспечивается безопасность сотрудников?

- Ситуация с пандемией на предприятии в целом управляемая. В определенные периоды, конечно же, мы ощущали рост заболеваний, но в последнее время количество вновь заболевших существенно пошло на спад. Мы применяем все необходимые меры безопасности - это и обработка дезинфицирующими средствами цехов, кабинетов, гардеробов, мест общего пользования, дверных ручек. Все контрольно-пропускные пункты, производственные цеха оборудованы антисептиками. Также на предприятии введен масочный режим.

Кроме того, мы максимально снизили количество массовых мероприятий. Любые встречи, переговоры, совещания стараемся проводить с помощью современных интернет-технологий, в частности, по конференц-связи. А если и собираемся в офлайн, то минимизируем совещания по количеству участников и, конечно же, соблюдаем все необходимые меры социального дистанцирования, которые рекомендуют медработники.

- Каким Вы видите холдинг в будущем? Поделитесь основными целями и планами. Какие проекты хотели бы воплотить?

- Нынешний год и все последующие будут нацелены на инвестирование в развитие наших предприятий, на оснащение их современным высокопроизводительным оборудованием. Мы будем автоматизировать, механизировать свои производства, создавая при этом лучшие условия для наших сотрудников по заработной плате, соцпакету и комфорту.

Также мы нацелены на дальнейшую диверсификацию продуктовой линейки, несмотря на большой объем выпускаемой техники. Эта работа не будет останавливаться. Мы определили перед собой направления развития - это пять дивизионов, так вот даже в этих дивизионах есть куда расширяться, постоянно создавая продукт, нужный клиенту.

Мы хотим предлагать потребителю целые технологические комплексы наших машин, которые позволят не искать недостающие виды оборудования где-то еще. Сегодня клиент хочет купить систему машин от одного производителя, чтобы вопросы приобретения, выбора финансовых инструментов расчетов, гарантийного обслуживания, сервиса и так далее можно было решать в рамках отношений с одним поставщиком. Такая тенденция четко наблюдается во всем мире, и мы в этом направлении активно развиваемся.

Не будет останавливать и реформирование наших бизнес-процессов. Несмотря на огромную работу, проделанную в этом направлении, мы находимся еще в самом начале пути.

Для реализации своих целей и планов в жизнь продолжится обучение всех категорий работающих, от топ-менеджеров до специалистов, современным методам ведения бизнеса, основанном на стратегическом менеджменте и риск-ориентированном мышлении.

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