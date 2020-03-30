Гендиректор БПХО о закрытии предприятий из-за пандемии: остановить легко, а запустить порой невозможно

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" ("Блакіт") Иван Турчак, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, чем могут быть чреваты для предприятий драконовские меры из-за нового коронавируса, передает корреспондент БЕЛТА.

Иван Турчак позитивно оценивает тот факт, что в Беларуси продолжают работать предприятия, несмотря на то, что в соседних странах их закрывают из-за коронавируса. "Надо работать. Остановиться достаточно легко, а запуститься порой невозможно. Это потеря клиентов, специалистов. Я уже не говорю про внутренние процессы на предприятии", - отметил он.

Гендиректор БХПО добавил, что промышленность терпит убытки прежде всего от напряженного информационного поля, которое создается вокруг ситуации с коронавирусом. Барановичское хлопчатобумажное объединение не исключение. "Идет достаточно серьезное снижение, в первую очередь экспортных заказов. Наши зарубежные клиенты фактически остановили свою деятельность. Мы находимся в режиме ожидания. Вместе с тем предприятие работает, не уходит в простой. Будем подстраиваться под ситуацию, разработали несколько антикризисных сценариев", - рассказал Иван Турчак.

В свою очередь генеральный директор ООО "Марк Формэль" Андрей Сериков подчеркнул, что для любого предприятия самая большая ценность - это кадры. В подготовку, обучение специалистов вложено немало денег. "Если мы потеряем производственный персонал, то нас не будет. Все наши инвестиции за последние десять лет пойдут прахом", - сказал он и выразил надежду, что ситуация в ближайшее время улучшится. Пока же на предприятии прорабатывают стратегию действий на ближайшую перспективу. Отмечается рост продаж через интернет, как и на Барановичском ПХО, но о замещении оффлайн-торговли, экспортных поставок говорить пока не приходится.-0-