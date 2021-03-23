Генконсул Беларуси презентовал потенциал продовольственных поставок в Гуандун

23 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Генеральный консул Республики Беларусь в китайском городе Гуанчжоу Андрей Попов встретился с президентом Комитета по содействию международной торговле провинции Гуандун Фаном Лисю. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусском Генконсульстве.

В ходе встречи стороны обсудили ряд перспективных направлений белорусско-китайского торгово-экономического сотрудничества в регионе Южного Китая. Вниманию китайских партнеров был представлен потенциал поставок в Китай продукции предприятий Белорусского государственного концерна пищевой промышленности, в том числе товаров, реализуемых через Белорусскую универсальную товарную биржу, а также продукции молочных предприятий Беларуси.

По словам Фана Лисю, китайские компании региона проявляют большой интерес к взаимодействию с Китайско-белорусским индустриальным парком "Великий камень". По итогам встречи достигнута договоренность о проведении Генеральным консульством на базе Комитета тематических презентаций парка, а также по другим темам, представляющим взаимный интерес.-0-