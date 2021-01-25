Генконсул в Шанхае рассказал о расширении белорусских поставок в КНР

25 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Принятая руководством КНР новая стратегия экономического развития с акцентом на развитие внутреннего рынка расширяет перспективы поставок в Китай высококачественной продукции белорусского производства. Такую точку зрения выразил генеральный консул Беларуси в Шанхае Андрей Андреев на семинаре "Быстро меняющийся мир и перспективы евразийского сотрудничества", сообщили корреспонденту БЕЛТА в генконсульстве.
Андрей Андреев в своем выступлении на тему "Возможности наращивания белорусско-китайского торгово-экономического сотрудничества в рамках модели двухциклового развития Китая" обозначил важность перспектив взаимодействия.
Мероприятие состоялось в онлайн-формате с участием широкого круга белорусских, китайских, российских и казахстанских экспертов. Организатором стал Восточно-китайский педагогический университет.
В семинаре приняли участие руководители и эксперты аналитических и исследовательских структур Центра исследований по вопросам развития при Государственном совете КНР, Китайской академии общественных наук, Шанхайской академии общественных наук, Шанхайской академии международных исследований, центров исследований Беларуси, России и Казахстана Восточно-китайского педагогического университета, Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" России, Института философии, политологии и религиоведения Казахстана.
Белорусская сторона была представлена Белорусским институтом стратегических исследований, Белорусским государственным университетом, посольством Беларуси в КНР и Генеральным консульством в Шанхае.
Участники обсудили широкий спектр актуальных вопросов развития отношений Китая со странами евразийского региона в новых политических и экономических реалиях.-0-