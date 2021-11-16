Генконсульство Беларуси в Шанхае подвело итоги участия в 4-й Китайской международной выставке импорта

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспортные и инвестиционные возможности Республики Беларусь были представлены на 4-й Китайской международной выставке импортных товаров и услуг, которая 5-10 ноября состоялась в Шанхае. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Генеральном консульстве нашей страны.

"Возможности Беларуси были представлены генеральным консулом Андреем Андреевым на прошедших во время выставки Международном молочном форуме, Китайском саммите по импорту продовольственных товаров, круглом столе стран "Одного пояса, одного пути" по прямым поставкам в КНР", - рассказали в загранучреждении.

От имени председателя Минского областного исполнительного комитета Александра Турчина генконсулом подписано соглашение о сотрудничестве между Миноблисполкомом и ООО "Китайская корпорация импорта и экспорта строительной и сельскохозяйственной техники", а также ОАО "Китайская корпорация инжиниринга САМС". В ходе переговоров с руководством провинции Цзянси достигнута договоренность об укреплении дружественных отношений и расширении межрегионального сотрудничества с Витебской областью, включая проведение совместных мероприятий в рамках Года регионов Беларуси и Китая.

Во время посещения Центра международной торговли района Хунцяо города Шанхай и переговоров с руководством данного района обсуждены возможности торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, включая привлечение инвесторов в Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".

Кроме того, проведены встречи с представителями некоторых китайских компаний-импортеров по вопросам расширения и диверсификации белорусского экспорта.

Генеральное консульство приняло участие в торжественной церемонии открытия павильона Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", пресс-конференции по развитию в парке проекта традиционной китайской медицины, а также церемонии подписания соглашений между руководством парка и китайскими компаниями.-0-