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Генподрядчика строительства комплекса на "Гродно Азот" выберут из 4 компаний из КНР и Италии

Экономика 29.07.2019 | 17:44

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генерального подрядчика строительства нового азотного комплекса на "Гродно Азот" выберут из четырех компаний Китая и Италии, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Сегодня на предприятии состоялось расширенное заседание конкурсной комиссии, на котором вскрыли конверты с технико-коммерческими предложениями, поступившими во время конкурса по выбору генерального подрядчика.

В результате в ОАО "Гродно Азот" официально к рассмотрению были приняты предложения по строительству азотного комплекса под ключ от четырех потенциальных подрядчиков - компаний China National Complete Plant Import and Export Corp Ltd, CITIC Construction Co Ltd, China Machinery Industry Construction Group Inc, Tecnimont S.p.A (Италия).

В ближайшее время работы будут оценены по специальным критериям, после чего будет определен победитель и заключен контракт.

Официальный старт для подготовки технико-коммерческих предложений был дан 29 января 2019 года. Тогда представителям крупных зарубежных компаний из Китая, Швейцарии, Италии, Республики Корея, Франции и Японии (в общей сложности 9 компаний-претендентов) была передана необходимая конкурсная документация.

Как сообщалось ранее, новый комплекс обойдется более чем в $1 млрд. Его ввод в эксплуатацию позволит увеличить производство азотных удобрений более чем в 1,5 раза. Себестоимость удобрений на новом комплексе будет на 15% ниже, чем на действующем.-0-

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Теги
Гродно, Италия, Китай, предприятие
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