Генподрядчиком нового комплекса "Гродно Азот" может стать компания из КНР, Италии или Республики Корея

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генподрядчиком строительства нового азотного комплекса в ОАО "Гродно Азот" может стать компания из КНР, Италии или Республики Корея. Сейчас проходит процедура переговоров, в которой участвуют пять претендентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор "Гродно Азот" Игорь Бобырь.

"В соответствии с белорусским законодательством мы объявили процедуру предквалификации компаний, которые хотят стать генподрядчиком. Они оценивались по 9 специальным критериям, причем претендентам нужно было подтвердить соответствие абсолютно всем критериям. Но выяснилось, что компании не могут пройти предквалификацию, поскольку не полностью соответствуют этим 9 критериям. Поэтому согласно законодательству "Гродно Азот" объявил следующую процедуру - процедуру переговоров", - пояснил Игорь Бобырь.

В ходе процедуры переговоров по выбору генподрядчика были вскрыты пакеты с технико-экономическими предложениями от пяти потенциальных подрядчиков. Это китайские компании China National Complete Plant Import and Export Corp Ltd, CITIC Construction Co Ltd, China Machinery Industry Construction Group Inc и итальянская Tecnimont S.p.A (которые ранее участвовали в процедуре предквалификации). Кроме того, к ним добавилась южнокорейская компания Samsung Engineering Co Ltd.

Для рассмотрения поступившей документации сформирована рабочая группа из специалистов ОАО "Гродно Азот". Предварительный результат проведенного анализа должен быть представлен 30 сентября.

"К концу года мы уже должны определиться с победителем, кто будет генподрядчиком на строительстве нового комплекса", - добавил Игорь Бобырь.

Как сообщалось ранее, новый комплекс обойдется более чем в $1 млрд. Его ввод в эксплуатацию позволит увеличить производство азотных удобрений более чем в 1,5 раза. Себестоимость удобрений на новом комплексе будет на 15% ниже, чем на действующем.-0-