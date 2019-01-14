Геоинформационная система автоматизированного анализа почв разработана в БГУ

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белгосуниверситете разработана геоинформационная система (ГИС) автоматизированного анализа почв Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Система предназначена для использования в сельском хозяйстве, проведения научных исследований и оценки стоимости земель. Она состоит из базы данных цифровых карт почвенного покрова Беларуси и включает ряд инструментов для их автоматизированного анализа. В частности, выполняется точный расчет площади, периметра границ земельного участка, комплексно анализируется структура почвенного покрова. Например, автоматически определяется соотношение типов земли на определенной территории, выделяется контрастность - степень различия свойств почв. Эти показатели отражают качество сельскохозяйственных земель, что может использоваться при прогнозировании степени урожайности.

Пока полностью обработаны и проанализированы тематические карты 22 административных районов Минской области в масштабе 1:10 тыс. В скором времени завершится анализ еще двух областей. В исследовании используются данные земельно-информационной системы Беларуси, что позволяет ГИС учитывать региональные особенности агроландшафтов.

Автором разработки является преподаватель кафедры почвоведения и земельных информационных систем географического факультета Алексей Сазонов. Ее практическая значимость подтверждена двумя актами о внедрении в учебный процесс БГУ и в производственный процесс Института почвоведения и агрохимии.-0-