Геологи рассказали о перспективах Беларуси по поиску новых месторождений нефти

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущий инженер отдела геологии и минерагении платформенного чехла филиала "Институт геологии" РУП "НПЦ по геологии" Ольга Мурашко рассказала о перспективах Беларуси по поиску новых месторождений нефти во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"В Беларуси разведано порядка 90 месторождений нефти. Они расположены на территории Припятского прогиба. Кроме того, выявлено 60 нефтеперспективных структур, 30 структур подготовлены к поисковому бурению. За прошедшую пятилетку НПЦ по геологии пробурило порядка 11 км (это очень приличный показатель), в "Белоруснефть" было передано два месторождения - Северо-Березинское и Шумячское. Сейчас в процессе бурения находятся две скважины", - рассказала Ольга Мурашко.

Для первоочередного поискового бурения предложены две структуры - Заозерьевская и Южно-Трамецкая. "Первая из них находится на севере Припятского прогиба рядом с месторождением, которое известно легкой подвижной нефтью. То есть там должна быть нефть очень хорошего качества. Прогнозная глубина залегания - 4,17 км. Вторая расположена в центральной части Припятского прогиба. Там прогнозная глубина залегания меньше - порядка 2,7 км. Но хуже прогноз по качеству: нефть там будет тяжелая и вязкая", - отметила ведущий инженер.-0-

Все материалы круглого стола здесь