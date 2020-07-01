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01 июля 2020, 18:43

ГИАС об итогах первого года работы

С момента образования государственной информационно-аналитической системы управления госзакупками прошел ровно год. С запуском ГИАС был сделан еще один шаг в сторону цифровой трансформации Беларуси. Система позволила автоматизировать процесс государственных закупок, начиная от этапа их планирования и заканчивая оплатой договора, обеспечивая тем самым максимальную прозрачность проводимых процедур. Итогами первого года работы системы, а также планами на будущее поделились с корреспондентом БЕЛТА в Национальном центре маркетинга МИД, который определен оператором ГИАС.

О преимуществах ГИАС

В целом ГИАС можно назвать информационным аккумулятором в госзакупках. Своевременный доступ к необходимым сведениям - залог успешного функционирования любого процесса.

Взаимодействие с государственными информационными ресурсами позволяет наполнить систему актуальными данными, необходимыми для всех сторон процесса - заказчиков, участников (поставщиков), контролирующих органов. При работе на электронных торговых площадках (ЭТП), к примеру, активно используются различного рода справочники и каталоги, наполняемые в ГИАС уполномоченными на их ведение органами. Преимущество их использования очевидно: информация стала более структурированной, достоверной и поддающейся анализу.

Кроме того, система связала в единое целое все этапы закупок: "планирование - процедура - заключение и исполнение договора". Каждый последующий шаг вытекает из предыдущего и не возможен без него.

Так, годовой план государственных закупок, публикуемый заказчиками на электронных торговых площадках и переразмещаемый операторами систем в ГИАС, считается основанием для проведения процедур госзакупок. Хранение в ГИАС в открытом доступе всех версий плана, опубликованных заказчиком, с отображением истории внесенных в него изменений и (или) дополнений, обеспечивает возможность контроля рациональности и прозрачности расходования бюджетных средств всем заинтересованным. В 2019 году в ГИАС было размещено около 5,3 тыс. годовых планов госзакупок (99 тыс. версий), в нынешнем году - свыше 7,3 тыс. (169 тыс. версий).

Информация об источниках финансирования в разрезе бюджетных классификаций, указанная в плане, переносится в процедуру госзакупки и используется в процессе резервирования бюджетных средств в автоматизированной системе финансовых расчетов (АСФР) Министерства финансов.

В апреле этого года был запущен процесс предварительного резервирования бюджетных средств в АСФР Минфина при госзакупках, который стал вторым этапом развития ГИАС. "Предварительное резервирование позволяет проводить заказчикам процедуры госзакупок только в случае их обеспеченности денежными средствами. В результате - рост доверия потенциальных поставщиков к системе государственных закупок, повышение конкурентности проводимых процедур и, как следствие, снижение бюджетных расходов на приобретение товаров (работ, услуг)", - отмечают эксперты центра. За год функционирования системы в ГИАС размещены сведения о проведении 61,5 тыс. конкурентных процедур госзакупок.

Еще одной новацией стало заключение по результатам проведения процедур госзакупок договоров и дополнительных соглашений к ним только в электронном виде. Вся информация о договорной цепочке хранится в ГИАС и передается в органы государственного казначейства. В настоящее время в ГИАС размещено 33,8 тыс. договоров и 13,7 тыс. дополнительных соглашений к ним. Наличие в системе договоров и выстроенная взаимосвязь с процедурами закупок, планами, а также открытый доступ к ним позволяют отслеживать ход исполнения сторонами взятых на себя договорных обязательств.

"Еще год назад такой подход к заключению договоров вызывал у заказчиков и их поставщиков настороженность. Сегодня же многие отмечают преимущества электронного формата обмена документов. Подтверждением тому - договоры, заключаемые в электронном виде по результатам проведения процедуры закупки из одного источника, что, к слову, не является обязательным с точки зрения закона", - обращают внимание специалисты центра маркетинга.

Положительные нововведения есть и для поставщиков: процесс подачи жалоб на действия (бездействия) заказчиков (организаторов) и их решения также переведен в электронный формат. В ГИАС есть реестр жалоб, документы в который потенциальные поставщики подают с помощью электронной торговой площадки. Решения по результатам рассмотрения таких обращений размещаются в ГИАС. При этом система обеспечивает не только хранение всех документов по полученным жалобам (результаты камеральных проверок, предписания и решения, вынесенные МАРТ), но и открытый доступ к ним, что позволяет заинтересованным воспользоваться опытом своих коллег.

Поддержка пользователей и совершенствование системы

ГИАС работает на прием информации в основном с электронных торговых площадок. Поэтому механизмы оттачиваются в первую очередь на них. Операторы постоянно дорабатывают функционал электронных торговых площадок. К примеру, за последний год на ЭТП www.goszakupki.by, которая обеспечивает организацию 80% процедур госзакупок в стране (ее оператор - также Национальный центр маркетинга), были внедрены механизмы проведения двухэтапных конкурсов с ограниченным участием (для заказчиков - новые виды процедур закупок), возможность закупок с резервированием в АСФР Минфина денежных средств на несколько лет, а также процедуры закупки из одного источника в электронном формате. Кстати, последнее - инициатива Национального центра маркетинга МИД, аналогов реализации которой в Беларуси нет.

Размещение запросов о предоставлении сведений для изучения рынка, предоставление коммерческих предложений потенциальными поставщиками, заключение договора и формирование справки о проведении процедуры - все проходит исключительно в электронном формате. Такой формат уже получил положительную оценку со стороны всех участников процесса. Заказчики отметили сокращение времени и ресурсов на проведение процедуры, участники - возможность участия в процедурах, ранее для них недоступных, госорганы - прозрачность закупок. С января 2020 года на ЭТП www.goszakupki.by проведено более 7 тыс. процедур закупок из одного источника в электронном формате, около 60% которых завершились заключением электронного договора.

Национальный центр маркетинга также обеспечивает работу двух линий колл-центра по сопровождению госзаказчиков и их потенциальных поставщиков в вопросах организации работы с информационными системами во время проведения процедур закупок, а также участия в них.

Кроме того, его образовательный центр регулярно проводит курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, направленные на повышение не только уровня знаний в сфере законодательства, но и пользовательской грамотности информационных систем.

Итоги и новые задачи

"Подводя итоги первого года работы, можно сказать, что основные цели, которые ставились перед системой на этапе разработки, успешно выполняются, - отмечают в центре маркетинга. - В частности, обеспечивается гласность и прозрачность процесса проведения госзакупок. Заказчики, участники процедуры закупки понимают, что все их действия и решения открыты, а потому сделать осознанный шаг в нарушении законодательства решится не каждый. ГИАС способствует рациональному и эффективному расходованию бюджетных средств, развитию конкуренции, справедливому и беспристрастному отношению к потенциальным поставщикам, а также предотвращению коррупции".

В ближайших планах развития ГИАС - обеспечение взаимодействия с АСФР Минфина в части обмена информацией об исполнении договоров, с государственными информационными системами и ресурсами - в части предоставления сведений, необходимых для принятия заказчиком решения о допуске потенциальных поставщиков к участию в закупке, а также реализация аналитического модуля. В перспективе стоит задача перевода в цифру закупок за счет собственных средств госпредприятий и организаций.

"Многое уже сделано, многое еще предстоит. В целом, следуя направлению Беларуси по переводу национальной экономики в электронный формат, курс на применение цифровых технологий в закупочных процессах Национальным центром маркетинга МИД выбран верно", - убеждены в центре.

Юлия НЕМАНКОВА,

БЕЛТА.-0-

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