Гигин: союзные программы позволят решать многие вопросы в автоматическом режиме

7 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Развитие программ Союзного государства позволит решать многие вопросы между Беларусью и Россией в автоматическом режиме. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин перед началом регионального форума "Беларусь адзiная", который проходит сегодня в Белорусско-Российском университете в Могилеве.

"К концу лета правительства двух стран, а на экспертом уровне еще раньше, договорились по основным направлениям так называемых дорожных карт - сейчас их чаще называют союзными программами. В совместной работе мы должны убрать те проблемные моменты, которые тормозили развитие нашей интеграции, вокруг которой всегда проходили споры. Фактически мы не могли договориться раньше о единых правилах ведения хозяйства на нашей общей союзной земле. И эта тема должна уйти в прошлое", - отметил Вадим Гигин.

По словам эксперта, в основе развития Союзного государства лежат экономические вопросы. "Это будет большой шаг вперед, в первую очередь в экономике. Потому что это лежит в основе: налоги, таможня, промышленная политика, согласование цен на нефть и газ. Мы должны войти в согласовании экономических вопросов в автоматический режим. А дальше пойдут вопросы координации на международной и политической арене. Сейчас мы должны разрешить все вопросы, которые оставались спорными на всем протяжении союзного строительства - это будет серьезным продвижением белорусско-российского союза", - отметил он.-0-

Гигин: встречи экспертов с активами регионов являются своеобразной учебой для каждой стороны