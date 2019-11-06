ГКНТ и ЕЭК ООН определят индекс субрегионального инновационного развития Беларуси

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям совместно с Европейской экономической комиссией ООН работает над определением индекса субрегионального инновационного развития Беларуси. Об этом сообщил сегодня на открытии круглого стола "Субрегиональный обзор инновационной политики в Беларуси" председатель ГКНТ Александр Шумилин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

"Это масштабный проект, и мы заинтересованы в его результатах. Материалы обзора будут использованы для подготовки новых предложений, дальнейшего совершенствования государственной инновационной политики Беларуси и разработки Государственной программы инновационного развития на 2021-2025 годы", - сказал Александр Шумилин. Над проектом работает более 20 республиканских и областных органов управления.

Субрегиональный обзор инновационной политики состоит из 49 показателей, структурированных по трем компонентам: управление инновациями, инструменты инновационной политики и процесс инновационной политики. В соответствии с методологией ЕЭК ООН комплексная оценка проводится независимыми экспертами, а также органами государственного управления и организациями Беларуси. Затем производится сопоставление результатов. Проект реализуется при финансовом содействии правительства Швеции.

Государственный комитет по науке и технологиям сотрудничает с Европейской экономической комиссией ООН уже более 10 лет. В 2010-2011 годах ЕЭК ООН совместно с ГКНТ подготовлен первый Обзор инновационного развития Беларуси, в 2016-2017 годах - второй ("Инновации для устойчивого развития"). Рекомендации, полученные во время выполнения двух обзоров инновационного развития, были использованы при разработке соответствующих госпрограмм на 2011-2015 и 2016-2020 годы, что позволило верифицировать инновационную политику Беларуси с международными подходами.-0-

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