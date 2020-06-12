ГКНТ определил тематику государственных и региональных научно-технических программ до 2025 года

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании коллегии Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси рассмотрели и одобрили 15 государственных научно-технических программ (ГНТП) и две региональные на 2021-2025 годы по шести приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности, которые утверждены указом от 7 мая 2020 года №156, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности, как отметил председатель ГКНТ Александр Шумилин, являются основанием и ориентиром для формирования государственной политики в этих сферах, в том числе в части приоритетного использования средств республиканского и местных бюджетов, выделяемых на данную деятельность.

Беларусь имеет развитый промышленный комплекс, поэтому наибольшее количество - а именно пять - ГНТП сформировано по приоритетному направлению "Машиностроение, машиностроительные технологии, приборостроение и инновационные материалы".

Перспективными являются также биологические, медицинские и фармацевтические технологии и производства. Для их развития формируются три госпрограммы. Столько же и по направлению "Обеспечение безопасности человека, общества и государства". Две ГНТП - "Экология и рациональное природопользование" и "Строительные конструкции, материалы и технологии" - создаются по приоритетному направлению "Энергетика, строительство, экология и рациональное природопользование". И по одной по приоритетным направлениям "Цифровые информационно-коммуникационные и междисциплинарные технологии, основанные на них производства" и "Агропромышленные и продовольственные технологии".

"Задания программ направлены на дальнейшее развитие информационных, медицинских, машиностроительных, агропромышленных технологий, энергетики, строительства, экологии и создание инновационных производств, основанных на технологиях V и VI технологических укладов", - подчеркнул Александр Шумилин.-0-