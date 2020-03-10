Глава Ассоциации белорусских банков избран заместителем председателя правления ФБА ЕАС

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский избран заместителем председателя правления Финансово-бизнес-ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества (ФБА ЕАС), сообщил БЕЛТА пресс-секретарь АББ Павел Симонов.

"В ФБА ЕАС, объединяющей финансовый бизнес стран ШОС, БРИКС, ЕАЭС и ЕС, мы намерены развивать межбанковское сотрудничество с кредитно-финансовыми институтами Европы и Азии с целью активного подключения белорусских банков к реализации конкретных межгосударственных проектов и продвижения торгово-экономических интересов Беларуси", - отметил Александр Кучинский.

Финансово-бизнес-ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества образована в 2013 году. Прежнее название - Финансово-банковская ассоциация ЕАС. В настоящее время членами и партнерами ФБА ЕАС являются более 70 структур, в том числе финансово-банковские ассоциации России, ЕАЭС, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Центральной и Восточной Европы, Индии, банки и коммерческие структуры Узбекистана, Китая, Казахстана, Словении, Румынии, России. Основные направления деятельности: межбанковское сотрудничество, создание банка инвестиционных проектов, проектное финансирование, финансово-банковское сопровождение торгово-экономического, производственного, научно-технического и инвестиционного сотрудничества.

Ассоциация белорусских банков образована в 1990 году с целью координации деятельности кредитно-финансовых учреждений и в настоящее время объединяет 36 банков и организаций. Ассоциация является одним из учредителей и членом Международного координационного совета банковских ассоциаций стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, заключены партнерские соглашения более чем с 20 банковскими и бизнес-объединениями России, Украины, СНГ, ЕАЭС, Средней Азии и Европы.-0-