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07 декабря 2021, 11:29

Глава Башкортостана: если Беларусь и Россия упустят время для сотрудничества, впереди побегут другие

Радий Хабиров
Радий Хабиров

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если Беларусь и Россия упустят время для сотрудничества, впереди побегут другие. Об этом заявил сегодня журналистам глава Башкортостана Радий Хабиров после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава Башкортостана заявил, что жители республики в прошлом году с большой болью, но в то же время с надеждой следили за событиями в Беларуси. По его словам, в Башкортостане переживали за Беларусь и рады, что страна и ее народ выстояли.

"Вы пережили очень тяжелое на самом деле время. И мы в душе за вас болели и готовы были поддерживать. Мы все это время не прекращали никаких отношений, сотрудничали, взаимодействовали. Мы очень любим Беларусь, ваш народ, - заявил Радий Хабиров. - Если мы сейчас упустим время для сотрудничества, другие побегут впереди нас. Поэтому было очень важно сюда приехать".

Радий Хабиров также рассказал, что уже посещал Беларусь около пяти лет назад. Тогда побывал здесь со своей семьей. "Мы получили тогда настоящее удовольствие, потому что Минск - уникальный красивый город, здесь добрые люди, очень вкусная кухня", - отметил он.

Как сообщалось, во время встречи с главой Башкортостана Александр Лукашенко заявил о возможности для скорейшего восстановления докризисного товарооборота с Башкортостаном: в лучшие годы он составлял $700 млн. В перспективе, убежден Президент, стороны в силах увеличить этот показатель до $1 млрд.

По его данным, за 9 месяцев 2021 года товарооборот составил $280 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократился на 16%. "Визит столь представительной делегации в это непростое время для нас является знаменательным. Наша главная задача очевидна и вполне решаема - как можно скорее восстановить докризисный торговый оборот, те показатели, которые мы имели", - подчеркнул глава государства.

В основе белорусского экспорта в Башкортостан - холодильники, морозильники и холодильное оборудование, плиты, листы и пленки из пластмасс, специфические товары, сыры и творог. За 9 месяцев этого года существенно увеличились поставки древесно-волокнистых плит (почти в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), пультов, столов и панелей для электрической аппаратуры (в 10 раз).

В Башкортостане работают сборочные производства тракторов МТЗ, комбайнов "Гомсельмаш" и "Лидсельмаш", техники "Бобруйскагромаш", троллейбусов из машинокомлектов МАЗ. В республике зарегистрированы 14 предприятий, созданных при участии белорусского капитала.-0-

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