Глава "БКМ Холдинг" о работе завода, будущих проектах и последствиях пандемии

Сегодня промышленность оказалась в довольно непростом положении. В Беларуси объем промпроизводства в январе-апреле снизился на 3,8%. В частности, это связано с пандемией коронавируса и вводом во многих государствах карантинных мер. Как работает в нынешних условиях один из флагманов страны "БКМ Холдинг" ("Белкоммунмаш"), с какими трудностями пришлось столкнуться предприятию и как оно их преодолевает, а также о планах и проектах на текущий год корреспонденту БЕЛТА рассказал генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "БКМ" Владимир Король.

- Владимир Михайлович, как сегодня чувствует себя предприятие? Повлияла ли пандемия коронавируса на его работу? С какими сложностями пришлось столкнуться? Были ли перебои в поставках комплектующих, отгрузках техники?

- Предприятие работает в штатном режиме, в две смены. Несмотря на высокую загрузку производственных мощностей, эпидемиологическая ситуация в мире частично отразилась на деятельности БКМ.

В связи с введением карантинных мер большинство поставщиков не имело возможности своевременно отгружать комплектующие для сборки техники. Запас таких изделий на заводском складе пока позволяет не останавливать производство. Тем не менее, мы были вынуждены несколько скорректировать графики наших поставок в связи с логистическими затруднениями, так как большая часть техники идет на экспорт. Также повлиял уход некоторых заказчиков на карантин.

В данной ситуации используем все возможности, чтобы техника поступала заказчикам вовремя, так как дорожим своей репутацией надежного поставщика.

- Как в условиях закрытия границ взаимодействуете с зарубежными партнерами?

- Современные технологии позволяют беспрепятственно общаться с партнерами из любой точки земного шара. А благодаря возможности подачи тендерных документов в электронном виде предприятие участвует во многих конкурсах на закупку пассажирского транспорта, в первую очередь проводимых в странах СНГ.

Тем не менее, карантин и закрытие границ повлияли на реализацию проектов, требующих нашего непосредственного участия. Это и отмена выставочных мероприятий, и перенос проведения опытной эксплуатации в Великобритании, сертификации электробусов, смещение сроков тендеров, которые предусматривали личную подачу документов (в основном касается стран дальней дуги) и прочее. Совместная работа с европейскими партнерами затруднилась и потеряла в оперативности, но не остановилась.

- Как вы обеспечиваете безопасность сотрудников на предприятии?

- В конце марта ввели масочный режим, чтобы не допустить распространения коронавируса. На производстве и в административных корпусах расположены стойки с антисептиком, регулярно проводится контроль состояния здоровья сотрудников, в том числе у них измеряется температура на входе. Также постоянно проводятся дезинфекционные мероприятия: влажная уборка с применением дезсредств, обработка дверных ручек и других поверхностей общего пользования. Выдаются дезсредства и самим работникам.

- Какие меры предпринимаются для минимизации негативных последствий для завода? На чем будете делать упор, чтобы улучшить показатели?

- Мониторинг мировой ситуации показывает, что многие страны уже начали возвращаться к нормальной жизни. Предприятия возобновляют работу и, следовательно, выпуск продукции.

Отмечу, что заказы в сфере пассажирского транспорта формируются заблаговременно. На сегодняшний день портфель заказов нашей компании позволяет обеспечить загрузку завода до конца года. Скажу больше, реализация всех заключенных контрактов на поставку продукции позволяет БКМ подойти к концу года с увеличением объема производства на 15-20% по сравнению с уровнем 2019 года.

Минимизация же негативных последствий сводится к переговорам с конечными заказчиками о переносе сроков отгрузки ввиду форс-мажорных обстоятельств, вызванных карантинными мерами в странах наших поставщиков, перераспределению финансовых ресурсов, а также включает другие меры.

- Каких результатов заводу удалось достичь в первом квартале? Каков прогноз по итогам года с учетом ситуации в мире?

- По показателям первого квартала план по экспорту выполнен на 126% по отношению к 2019 году. В частности, экспорт составил около 93% в общем объеме заказов - мы отгрузили техники на $12 млн. Но стоит понимать, что это докарантинные показатели, и, в связи с ранее озвученными причинами, итоги первого полугодия по некоторым показателям будут несколько отставать. Рассчитываем, что скоро работа в штатном формате восстановится и удастся выйти на плановые показатели.

- Расскажите о планах на текущий год. Как обстоят дела со сборочным производством в Великобритании? Какие проекты планируете реализовать в ближайшее время?

- Будем продолжать наращивать объемы поставок на рынки стран СНГ и Средней Азии, дальше проводить планомерную работу по расширению географии поставок техники на рынок Европы.

В частности, Узбекистан планирует увеличить количество экологичного транспорта в сфере пассажирских перевозок. С сентября по декабрь 2019 года в Ташкенте прошла опытная эксплуатация нашего электробуса Е420. Он успешно прошел испытание пробегом в 11,5 тыс. км и жаркой погодой с температурой, доходящей до плюс 40 градусов. В целом, по мнению транспортников, машина продемонстрировала отличные тягово-скоростные и маневренные показатели, в том числе при максимальной загрузке. После Ташкента наш электробус отправился для прохождения опытной эксплуатации в Россию. Сейчас он находится в Самаре, а после планируем обкатать его в Сочи.

С 2019 года при содействии посольства Беларуси в Испании и почетного консула в Барселоне предприятие развивает сотрудничество с Каталонией. На фоне планов по декарбонизации общественного транспорта испанская сторона проявила большую заинтересованность в электробусах БКМ, о чем свидетельствует визит министра транспорта и инфраструктуры Каталонии в Минск в январе этого года. Особое внимание было уделено новому электробусу Е321. Сейчас ведем переговоры по различным вариантам сотрудничества.

Что касается совместного предприятия Wave Industries в Ковентри (Великобритания), оно продолжает работать над намеченными проектами: создание электрического грузового транспорта, локализация сборки электробусов, проведение опытной эксплуатации электробуса Е420 с праворульным управлением. Однако в связи с введением карантинных мер в Великобритании есть некоторые затруднения с запуском техники в опытную эксплуатацию. Сейчас электробус находится на завершающем этапе сертификации, ведется подготовка к установке зарядной станции.

Во втором полугодии начнем экспорт техники в Грузию. В 2019 году мы выиграли конкурс на поставку 9,5-метровых электробусов для Батуми. Заказчик - ООО "Батумиавтотранспорт" - выбрал для них белый цвет, который символизирует чистоту. Сборка этих электробусов (модель Е490) уже началось.

Юлия НЕМАНКОВА,

БЕЛТА.-0-