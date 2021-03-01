Глава ГТК Беларуси и посол России обсудили взаимодействие двух стран в таможенной сфере

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы взаимодействия в таможенной сфере обсудили сегодня председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский и Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГТК.
"Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в таможенной сфере, в том числе результаты совместной работы и перспективные направления взаимодействия таможенных служб двух стран", - сообщили в ГТК.
В ведомстве добавили, что председатель ГТК отметил высокий уровень взаимодействия с российскими коллегами и выразил уверенность в дальнейшем конструктивном сотрудничестве.
Встреча прошла в Государственном таможенном комитете, в ней также принял участие руководитель Представительства таможенной службы Российской Федерации в Республике Беларусь Валерий Селезнев.-0-