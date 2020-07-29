Глава Карелии считает достижимой планку товарооборота с Беларусью в $100 млн в год

Артур Парфенчиков. Фото из архива
29 июля, Петрозаводск /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Глава Карелии Артур Парфенчиков считает достижимой планку объема товарооборота с Беларусью в $100 млн в год. Об этом руководитель региона заявил, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА по итогам состоявшейся сегодня в Петрозаводске встречи с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.
"Мы хотели бы хотя бы $100 млн в год. Именно такая цифра ставилась на моей встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в декабре 2018 года. Но мы еще находимся только в начале пути в достижении этой цели", - сказал Артур Парфенчиков.
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Власти Карелии заинтересованы в организации авиасообщения с Беларусью
Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой. Артур Парфенчиков отметил, что у Карелии и Беларуси большие экономические и гуманитарные связи, белорусы являются третьей по численности этнической группой в этом российском регионе.
Проект европейского масштаба - глава Карелии о производстве в регионе белорусской лесной техники
"Якорный, перспективный проект нашего сотрудничества - производство лесозаготовительной техники на предприятии "Амкодор-Онега", - сказал глава Карелии Артур Парфенчиков.