Глава Коллегии ЕЭК готовится передать дела представителю Беларуси к 1 февраля

29 ноября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян готовится передать полномочия представителю Беларуси к 1 февраля. Об этом он сообщил сегодня журналистам на полях XIV Международной конференции "Евразийская экономическая интеграция", передает корреспондент БЕЛТА.

Тигран Саркисян отметил, что ему пока неизвестно имя преемника. "Готовимся к 1 февраля передать дела новому председателю, который будет у нас 20 декабря. Пока еще Беларусь не представила кандидатуру нового председателя", - сказал он.

Как сообщалось, в феврале 2020 года председательство в Евразийском экономическом союзе перейдет к Беларуси. Одновременно страна получит право назначить на четыре года своего председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии. Еще один кандидат от Беларуси получит по квоте министерскую должность в ЕЭК.

В настоящее время от Беларуси в Коллегии ЕЭК работают министр по промышленности и АПК Александр Субботин и министр по техническому регулированию Виктор Назаренко.-0-

Спрос на расчеты в нацвалютах между странами ЕАЭС растет - Бельянинов "Мы предлагаем странам-акционерам и другим странам эту услугу (расчетно-клиринговое обслуживание в национальных валютах. - Прим. БЕЛТА), и это находит живой отклик, - отметил глава ЕАБР Андрей Бельянинов. - Эти расчеты пошли".

ЕЭК предлагает распределить между странами ЕАЭС кураторство масштабных проектов Об этом сегодня заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян на XIV Международной конференции "Евразийская экономическая интеграция".

Венгрия готова приступить к переговорам о членстве в ЕАБР "Благодаря вступлению Венгрии в банк перед нами откроются новые возможности для сотрудничества", - уверен министр финансов Венгрии Михай Варга.