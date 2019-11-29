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Экономика
29 ноября 2019, 12:19

Глава Коллегии ЕЭК готовится передать дела представителю Беларуси к 1 февраля

29 ноября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян готовится передать полномочия представителю Беларуси к 1 февраля. Об этом он сообщил сегодня журналистам на полях XIV Международной конференции "Евразийская экономическая интеграция", передает корреспондент БЕЛТА.

Тигран Саркисян отметил, что ему пока неизвестно имя преемника. "Готовимся к 1 февраля передать дела новому председателю, который будет у нас 20 декабря. Пока еще Беларусь не представила кандидатуру нового председателя", - сказал он.

Как сообщалось, в феврале 2020 года председательство в Евразийском экономическом союзе перейдет к Беларуси. Одновременно страна получит право назначить на четыре года своего председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии. Еще один кандидат от Беларуси получит по квоте министерскую должность в ЕЭК.

В настоящее время от Беларуси в Коллегии ЕЭК работают министр по промышленности и АПК Александр Субботин и министр по техническому регулированию Виктор Назаренко.-0-

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